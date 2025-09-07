"Freier Tag ist gestrichen": KFC-Coach Stöhr greift nach Pleite durch

Eigentlich schien der Knoten beim KFC geplatzt zu sein. Nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn gab es am vergangenen Spieltag den ersehnten ersten Erfolg. Mit 6:1 schossen die Grotenburg-Kicker den SV Biemenhorst ab und gingen mit breiter Brust in das Duell beim Kellerkind aus Büderich. Die Ernüchterung folgte aber prompt. Von der ersten Sekunde an liefen die Uerdingen hinterher, fanden nie richtig in die Partie und die Zweikämpfe.

Als fairer Sportsmann würdigte Stöhr zunächst den Erfolg des FCB, ehe er in die Analyse ging. "Glückwunsch an Büderich für den - auch in der Höhe - absolut verdienten Sieg. Wir waren in allen Bereichen unterlegen. Das Spiel ist genau so verlaufen, wie wir es uns nicht erhofft hatten. Die Trainingswoche von den Jungs war gut, daher ist es etwas schwierig in Worte zu fassen. Die Leistung ist enttäuschend für alle Beteiligten, Spieler, Zuschauer und Fans. Das einzig Gute ist für uns, dass es am Mittwoch im Pokal schon weitergeht", sagte er nach Abpfiff.

Viel Zeit haben er und sein Trainerteam für die Aufarbeitung nicht. Schon am Mittwoch ist das Tam erneut gefordert. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals empfängt Uerdingen Biemenhorst. Der SVB sinnt nach der derben Klatsche vor gut einer Woche sicherlich nach Revanche und auch der KFC will nach der ersten Niederlage der Saison zurück in die Erfolgsspur. Die Spieler haben jedenfalls einen Tag mehr Zeit, um sich auf das Pokalduell vorzubereiten. "Wir gucken uns das Spiel im Nachgang nochmal an und werden morgen trainieren. Der freie Tag ist gestrichen", erklärte Stöhr abschließend.