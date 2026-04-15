Freier Fall beim VfB Bottrop: Droht der Zusammenbruch? Die sportliche Lage ist beim VfB Bottrop mit sieben aufeinanderfolgenden Niederlagen niederschmetternd. Droht dem Landesligisten jetzt der totale Kader-Zusammenbruch? von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Wie geht es beim VfB Bottrop weiter? – Foto: Cindy Jahn

Dass der Aufstieg beim VfB Bottrop jetzt wohl kein Thema mehr sein dürfte, liegt auf der Hand. Die Hinrunde noch mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz der Landesliga, Gruppe 2, beendet, stellt der VfB mit vier Zählern auf dem Konto das zweitschlechteste Rückrundenteam – lediglich Rhenania Bottrop hat schwächer performt. Nicht nur die sportlichen Leistungen brechen ein, den Bottropern droht jetzt auch noch eine komplette Kader-Neustrukturierung im Sommer.

In die Favoritenrolle hineingeredet, oder doch Aufstiegskandidat gewesen? Im März, als die ersten drei Niederlage der Serie feststanden, hat Kapitän Raphael Steinmetz noch versucht seine Mannschaft mit einem öffentlichen Weckruf wieder auf die Siegerstraße zu bringen: „Wir sind im Aufstiegsrennen voll dabei, und daran haben auch die drei Niederlagen nichts geändert“, erklärte der 31-Jährige RevierSport. Sportdirektor Gündüz Tubay spricht jetzt nach fünf weiteren verlorenen Spielen allerdings eine komplett andere Sprache: „Wir haben nie von der Oberliga gesprochen. In diese Rolle wurden wir eher hineingeredet“, damit widerspricht er Steinmetz so eine wenig. Dass die öffentliche Meinung einem Landesliga-Herbstmeister entsprechend auch Oberligareife attestiert ist der natürliche Lauf der Dinge – nichtsdestotrotz ist der Frust inmitten einer solchen Niederlagen-Serie nachvollziehbar.

Auch VfB-Cheftrainer Marco Hoffmann nimmt sich und sein Team nicht aus der Verantwortung: „Wir im Trainerteam haben uns von der Aura der Mannschaft zu sehr blenden lassen. Wir hätten schon vor Beginn der Rückrunde einiges justieren müssen. Das kreide ich uns an“, kritisiert er. Lässt vermuten, dass es im Mannschaftsgefüge eine gewisse Euphorie oder Spannung in Richtung Aufstieg gegeben haben könnte. Kader-Neustrukturierung steht bevor Die nächste, vermutlich sogar größere Herausforderung, könnte schon bald folgen. Denn RevierSport zur Folge, könnte sich nahezu die halbe Mannschaft eine neue Aufgabe suchen – eine Kader-Neustrukturierung im Sommer steht bevor.