Freienbach wird vorgeführt, Wettswil mit Gala 1. Liga, Gruppe 3: 12. Runde

Kassiert: Freienbachs Ausflug ins Tessin lohnt sich nicht

Der Ausflug in die Südschweiz zum FC Paradiso hat sich für den FC Freienbach nicht gelohnt. Die Höfner hatten gegen die Tessiner keine Chance und verloren gleich mit 0:5.

Schon von der ersten Minute an übernahm Paradiso das Spieldiktat. Der Mannschaft von Giuseppe Sannino war anzusehen, dass sie nach zwei ärgerlichen Niederlagen in Folge endlich wieder gewinnen wollte. Mit viel Aggressivität drängte Paradiso den FCF in die eigene Platzhälfte zurück, und es dauerte nicht lange, bis sich die Tessiner auch Chancen herausspielten. Nach rund zehn Minuten wurde ein Einwurf von Paradiso zunächst per Kopf geklärt. Der Ball kam zu Patrick Rossini, der das Leder aus rund 15 Metern direkt abnahm und über Lorenzo Lo Russo hinweg zum 1:0 in die Freienbacher Maschen schoss.

Nach dem frühen Führungstor zog sich Paradiso etwas zurück und liess Freienbach mehr kommen. Die Höfner aber taten sich gegen die gut gestaffelte Defensive des FCP schwer und tauchten nur zweimal gefährlich vor dem Gehäuse der Hausherren auf. In der 27. Minute kombinierte sich Freienbach sehenswert über die rechte Seite, wo Döttling den Ball in die Mitte zum miteilenden Dalgic spielte. Dessen Abschluss war aber zu harmlos, um Bellante im Tor von Paradiso vor ernsthafte Probleme zu stellen. Nur wenig später vergab Sabino per Kopfball die zweite gute Gelegenheit für Freienbach. Effizienter präsentierte sich dagegen Patrick Rossini. Der Stürmer der Tessiner netzte kurz vor dem Pausenpfiff zum zweiten Mal ein.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt: Mit dem Zwei-Tore-Rückstand auf den Schultern war beim FC Freienbach die Luft draussen. Die Höfner konnten sich keinen einzigen nennenswerten Abschluss notieren lassen und zeigten sich in der Defensive äusserst anfällig. Paradiso nutzte dies noch dreimal aus und kam so zu einem Kantersieg.

Unterlegen: Kosova muss sich Weesen geschlagen geben

Das Leistungstief des FC Kosova hat sich auch gegen Weesen fortgesetzt. Die Stadtzürcher unterlagen beim Aufsteiger mit 0:3 und gingen damit zum vierten Mal in den letzten fünf Meisterschaftspartien als Verlierer vom Platz.

Beide Mannschaften befanden sich vor diesem Spiel in der zweiten Tabellenhälfte und damit in Reichweite voneinander. Dementsprechend spielten beide Teams voll auf Angriff und sündigten in der ersten Hälfte gleich mehrmals im Abschluss. Erst kurz vor dem Pausenpfiff eröffnete Weesens Starstürmer Luis Fernando Rodrigues das Skore für das Heimteam.

In den zweiten 45 Minuten versuchte Kosova alles, um den unglücklichen Rückstand wieder aufzuholen. Die Stadtzürcher konnten aber erneut den starken Keeper Weesens nicht bezwingen und schwächten sich später mit einem unnötigen Platzverweis gleich selbst. In Überzahl agierend, machte Weesen mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase alles klar.

Getroffen: Wettswil in Torlaune

Weiterhin in bestechender Form befindet sich der FC Wettswil-Bonstetten. Die Ämtler liessen auch Gossau keine Chance und bezwangen die St. Galler gleich mit 4:0. WB agierte wie gewohnt aus einer stabilen Defensive heraus und liess kaum Torchancen zu. Ausser einem Lattenknaller in der ersten Halbzeit konnte man die gefährliche Gossauer Offensive bestens neutralisieren.