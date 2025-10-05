Freienbach mit dramatischer Aufholjagd gegen Tuggen

In der Erstliga-Gruppe 3 teilten sich Freienbach und Tuggen im spektakulären Spitzenspiel die Punkte. YF Juventus zieht weiter weg, während die "Spielvi" mit einer weiteren Niederlage ans Ende der Tabelle rutscht.

Die Anfangsphase des Spiels war von viel taktischer Disziplin geprägt. Beide Mannschaften bemühten sich um Ballkontrolle, wobei Freienbach in dieser Phase leicht die Oberhand hatte. Tuggen stellte daraufhin sein Spiel leicht um und setzte vermehrt auf Konter – eine Strategie, die früh belohnt wurde: Nach einem schnellen Gegenangriff resultierte ein Eckball, den Dardan Morina in der 15. Minute am zweiten Pfosten per Kopf zur 1:0-Führung verwandelte.

Geteilt: Dramatisches Derby endet 3:3-Unentscheiden In einem abwechslungsreichen March-Höfe Duell zwischen dem FC Freienbach und dem FC Tuggen gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Trotz zwischenzeitlich klarem Vorsprung für den FCT trennten sich die beiden Mannschaften nach einer spektakulären Aufholjagd der Höfner 3:3.

Auch nach Wiederanpfiff machten die Tuggner da weiter, wo sie aufgehört hatten: Nach einem Eckball war es Sandro Wieser, der in der 50. Minute auf 3:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden. Trotz des Drei-Tore-Rückstands gab sich Freienbach nicht geschlagen. Trainer Stefan Flühmann reagierte mit mehreren Wechseln – ein taktischer Kniff, der sich als goldrichtig erweisen sollte. Vor allem der eingewechselte Zidane Vaz sorgte über beide Flügel für Wirbel und stellte die Tuggner Defensive vor grosse Probleme.

Freienbach blieb zwar spielbestimmend, doch gegen die kompakte Defensive der Tuggner taten sie sich schwer, echte Torchancen zu kreieren. Die beste Möglichkeit hatte Jerome Stähli in der 28. Minute nach einem starken Solo über links, doch Tuggens Torwart Pinthus parierte sicher. Fast im Gegenzug vergab Rodrigues eine Grosschance für Tuggen, als er nach einem Abwehrfehler freistehend an Freienbachs Keeper Merkas scheiterte. Kurz vor der Pause zeigte sich Tuggen erneut eiskalt: Ein Seitenwechsel leitete den Angriff ein, Tayey kam zum Abschluss, dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde – das 2:0 für die Gäste. Ein effizienter Auftritt der Previtali-Elf, die mit der Führung in die Pause ging.

Freienbach drängte auf den Anschlusstreffer, der schliesslich in der 78. Minute fiel – allerdings mit etwas Unterstützung der Gäste. Ein verunglückter Rückpass brachte Torwart Pinthus in Bedrängnis. Er verlor den Ball an Kemil Festic, der zum 1:3 verkürzte. Nur eine Minute später war es Zidane Vaz, der nach einem schnellen Angriff zum 2:3 traf. Innerhalb von 60 Sekunden war Freienbach wieder im Spiel. Flühmann brachte nun mit Joshua Gasane einen weiteren Stürmer. Der FC Tuggen reagierte mit defensiven Wechseln, doch er konnte das Spiel nicht mehr beruhigen. Zwar gelangen ihm einige Konter über Morina und Ramabaja, doch die Kontrolle ging verloren.

In der 90. Minute war es dann soweit: Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball im Getümmel vor dem Tor bei Gasane – und der Joker traf zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich.

Die Stimmung auf der Chrummen kochte über. Beinahe hätte Tuggen das Spiel aber doch noch gewonnen: In der Nachspielzeit kam Shala nach einer Flanke im Strafraum zum Abschluss, doch Leon Merkas, früher selbst bei Tuggen aktiv, rettete mit einer Glanzparade. Damit sicherte der Freienbacher Torhüter seinem Team einen verdienten Punktgewinn.

Gewonnen: YF Juventus siegt weiter

Im neunten Spiel gab es den neunten Sieg für YF Juventus. Im Stadtzürcher-Duell gegen Höngg siegte die Mannschaft von Piero Bauert mit 2:1, musste dafür aber mehr kämpfen als erwartet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Spielvi (@schwarzweissspielvi)

Verloren: "Spielvi" neu Letzter

Es läuft weiterhin überhaupt nicht bei der SV Schaffhausen. Die Munotstädter verloren das Kellerduell gegen die U21 des FC St. Gallen 2:3 zuhause. Zunächst ging die "Spielvi" zwar mit 1:0 in Führung, sah sich später dann aber einem Rückstand konfrontiert.

Die Schuler-Elf kämpfte sich zwar noch auf 2:2 heran, kassierte dann aber einen Platzverweis gegen sich. In Überzahl agierend profitierte St. Gallen und entschied die Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten.

Geteilt: Punkteteilung in Wettswil

Nach einem klaren Heimsieg vor zwei Wochen und einer unglücklichen Niederlage in Tuggen wollte der FC Wettswil-Bonstetten im Heimspiel gegen den AC Taverne eine Reaktion zeigen. Ziel war es, dominant aufzutreten und die drei Punkte zu holen. Die Tessiner erwiesen sich jedoch als ebenbürtiger Gegner und boten von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe.

Die Partie startete mit hohem Tempo und intensivem Spiel beider Seiten. Die erste grosse Chance hatte Di Battista, der nach einem Ballgewinn im Pressing per Kopf nur knapp verfehlte. In der 16. Minute ging der FCWB durch einen wuchtigen Kopfball von Peter nach einer Hager-Ecke verdient mit 1:0 in Führung. Doch Taverne kam besser ins Spiel und glich in der 32. Minute ebenfalls per Kopfball nach einem Eckball aus.

Kurz darauf traf Hager die Latte, und Figueiredo verpasste kurz vor der Pause knapp. Nach der Halbzeit erschwerte ein Unwetter den Spielfluss. Trotzdem blieb der FCWB am Drücker. In der 65. Minute verwandelte Peter einen Foulpenalty zur 2:1-Führung. Doch Taverne schlug erneut zurück: Diniz nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr und köpfte zum 2:2 ein.

In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Sieg, doch mehrere gute Chancen blieben ungenutzt. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren über weite Strecken dominant. Daher fühlt sich dieses Unentschieden fast wie eine Niederlage an", resümierte Mittelfeldspieler Schneebeli auf der vereinseigenen Webseite enttäuscht.

Kassiert: 2:6-Schlappe für Wintis U21

Die U21 des FC Winterthur verlor auswärts gegen Baden gleich mit 2:6.

Der überragende Mann für die Aargauer war Alessandro Barletta, der gleich viermal traf.

Gesagt: "Den Entscheid kann man diskutieren"

In einer intensiv geführten Partie auf dem Kunstrasen des Juchhofs trennten sich der FC Kosova und der FC Dietikon am Freitagabend mit 1:1. Beide Teams zeigten sich entschlossen, den Sieg zu holen – insbesondere in der Nachspielzeit, als es noch hoch herging.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel der erste Treffer fünf Minuten nach dem Seitenwechsel. Der Schiedsrichter entschied nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Dietikons Marvin Assane und einem Kosova-Angreifer auf Elfmeter – eine strittige Entscheidung, wie FCD-Trainer Daniel Tarone später in der "Limmattaler Zeitung" anmerkte. "Den Entscheid kann man diskutieren", meinte Tarone zum Elfmeterentscheid. Kosova-Routinier Ruhan Foniqi verwandelte sicher zum 1:0 (50.).

Dietikon antwortete rund zehn Minuten später: Nach einem Freistoss aus der eigenen Hälfte gelangte der Ball über Umwege zu Marc Triet. Der Edeltechniker zog aus 25 Metern ab, ein Kosova-Verteidiger fälschte unhaltbar für Goalie Dominguez ab – der verdiente Ausgleich zum 1:1 in der 61. Minute.

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Dietikons Rosolen vergab eine gute Chance in der 83. Minute, kurz darauf verfehlte Kosovas Enis Kuka per Kopf nur knapp das Tor (89.). In der Nachspielzeit hatten Baldeh Baldeh und Maul den Lucky Punch auf dem Fuss – scheiterten aber.

Kosova traf zwar noch einmal, doch der Schiedsrichter hatte die Szene bereits wegen Abseits unterbrochen. Dietikon bleibt mit dem Punkt seit sieben Spielen ungeschlagen.

