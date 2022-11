Freienbach mit Befreiungsschlag - Nullnummer für WB im Spitzenspiel 1. Liga, Gruppe 3: 13. Runde

Mit einem knappen 1:0 hat der FC Freienbach den SV Höngg in der Erstliga-Gruppe 3 besiegen können und damit zu den Stadtzürchern aufgeschlossen. Auf der anderen Seite der Tabelle kam Tuggen zu einem Sieg, während Wettswil torlos Remis spielte.

Gesagt: "Das war eine kämpferische Teamleistung"

Nach der bitteren Niederlage gegen Paradiso hat der FC Freienbach mit einer starken Leistung gegen Höngg zurückgeschlagen. Die Höfner gewannen dank eines Tores von Luca Straub mit 1:0.

In der Startphase waren Abschlüsse noch Mangelware. Höngg agierte zögerlich im Vorwärtsgang, doch auch Freienbach konnte die gut organisierte Abwehr der Höngger zunächst nicht in Verlegenheit bringen. Dies änderte sich erst nach knapp 20 Minuten. Louis Spindler spielte einen gekonnten Steilpass auf Sabino, der flach zur Mitte flankte. Am kurzen Pfosten lenkte Döttling ab, doch sein Abschluss wurde von Hönggs Keeper souverän pariert.

Keine 60 Sekunden später war es Yascha Schärer, der mit einem strammen Schuss erneut Hönggs Schlussmann Leon Merkas prüfte. Und auch der anschliessende Eckball wurde gefährlich. Doch Alessandro Sabino reagierte zu langsam, als ihm der Ball vor die Füsse fiel. Das Spiel war jetzt aber lanciert und auch Höngg traute sich einige Male nach vorne. Lavrnja vergab die beste Gelegenheit nach einer halben Stunde.

Auch im zweiten Umgang hatte der FCF von Beginn an spielerische Vorteile. Schon nach wenigen Zeigerumdrehungen vergab Radovic eine erste gute Gelegenheit. Doch Freienbach blieb dran und konnte sich nach einer guten Stunde endlich für seine Efforts belohnen. Es war Luca Straub, der per Steilpass auf die Reise geschickt wurde und aus spitzem Winkel zum 1:0 einschoss. Der Freienbacher Führungstreffer änderte überraschenderweise das Spielgeschehen nicht wirklich. Höngg agierte erschreckend harmlos und konnte Lorenzo Lo Russo kaum vor ernsthafte Probleme stellen.

In der Schlussphase war Freienbach gar noch näher am zweiten Treffer, als Höngg am Ausgleich. Meo Dalgic vergab nach rund 80 Minuten die beste Chance auf das 2:0. Letztlich fielen aber keine Tore mehr und Freienbach konnte sich über einen hochverdienten Sieg freuen. Mit diesem Vollerfolg klettern die Hönfer wieder über den drohenden Abstiegsstrich und revanchieren sich umgehend für die Klatsche vor Wochenfrist gegen Paradiso.

Aufatmen war auch beim Freienbacher Trainer Jürgen Seeberger angesagt: „Das war eine kämpferische Teamleistung und ein wichtiger Heimsieg“, freute sich Seeberger im "Höfner Volksblatt".

Gewonnen: Tuggen bezwingt Wintis U21

Mit 2:0 hat der FC Tuggen die U21 des FC Winterthur geschlagen. Die Tuggner schliessen damit wieder zur Tabellenspitze auf.

Torlos: Nullnummer für Wettswil-Bonstetten

Im Duell der beiden Spitzenteams Wettswil-Bonstetten und Paradiso gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Die beiden Mannschaften trennten sich 0:0 unentschieden.