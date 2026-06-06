Freien Turner haben gegen Wolfenbüttel "noch etwas gutzumachen"

Zusätzliche Motivation zieht die Mannschaft dabei aus dem Hinspiel. „Wir haben aus dem Hinspiel noch einiges wiedergutzumachen“, betonte Renner. Damals gewann Wolfenbüttel mit 2:0. Nun sind die Germanen jedoch seit acht Partien ohne Sieg.

Entscheidend werde aus seiner Sicht vor allem der Umgang mit dem Ballbesitz sein. „Es wird wichtig sein, die Kontrolle mit Ball zu haben“, sagte der FT-Coach. Gleichzeitig müsse seine Mannschaft „bei den Umschaltmomenten des Gegners wach sein“.

Die Freien Turner haben den achten Platz bereits sicher und können nicht mehr klettern oder fallen.

Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.