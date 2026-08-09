Freie Turnerschaft und SG Orlen auf der Euphoriewelle Bei FTW-Erfolg glänzt Abdullah Kasilmis mit einem Blitz-Hattrick +++ Orlener bejubeln Erfolg im Taunussteiner Derby +++ Germania Wiesbaden zeigt sich verbessert +++ Eddersheim II verpennt zweite Halbzeit in Offheim von Hartmut Steindorf und Erik Bechtold · Gestern, 18:24 Uhr · 0 Leser

Finn Ott (l.) feiert mit der SG Orlen einen Derbyerfolg über den TSV Bleidenstadt um Mahmoud Mansoor Saeed und Hendric Ott. Die SGO hatte im Rahmen der Saisoneröffnung auch eine DKMS-Registrierungsaktion zur Unterstützung einer an Blutkrebs erkrankten 16-Jährigen aus dem SGO-Umfeld organisiert. – Foto: Jörg Halisch

Region. Neben den beiden Aufstiegsaspiranten SC Offheim und Türk Kelsterbach sowie Verbandsliga-Absteiger SV Wiesbaden gehören auch die Aufsteiger SG Orlen und Freie Turnerschaft zu den Teams mit zwei Siegen: Die SG Orlen setzte sich im Taunussteiner Derby gegen den TSV Bleidenstadt mit 3:1 durch und die FTW-Truppe vom Trainerteam Daniel Pollner und Rene Kleemann hält die Euphoriewelle an der Lahnstraße mit dem 5:1 gegen die SG Oberlahn am Laufen. Schlecht läuft es dagegen beim FC Bierstadt (2:5 gegen Germania Okriftel) und bei der SKG 23 Wiesbaden (1:4 bei der Zweiten vom Biebrich 02): Beide Teams kämpfen weiterhin mit vielen Ausfällen.

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"Ein gerechtes Unentschieden" FV Alem. Nied - SV Erbenheim 1:1 (0:1) Gegen die Mannschaft aus Erbenheim gelang Nieds Trainer Kaschels mit seinem Team nach dem Auswärtssieg in Okriftel nur ein Unentschieden. Kaschel spricht von einem „gerechten Unentschieden“, mit dem beide Seiten leben können.

Starke Vorstellung diesmal von der Truppe von Erbenheims Trainer Pascal Bender: „Wir waren im ersten Abschnitt besser, ließen aber drei Riesen-Gelegenheiten zum 0:2 verstreichen.“ Nach dem 30-Meter-Traumtor von Kerem Anadolu verpassten Mika Leifermann, Nico Mancini und Khalil El Yadini jeweils knapp. Als das Spiel am Ende kippte, hatten die Gäste dann das Glück des Tüchtigen: Torwart Leon Karsten rettete mit tollen Paraden den Punkt, außerdem hätte der Schiedsrichter auch auf den Punkt zeigen können, als ein Nieder im Strafraum unglücklich getroffen wurde. Am Donnerstag trifft Nied um 20 Uhr auf den Aufsteiger SG Germania Wiesbaden. Für den Trainer der Alemannia ist klar: Man wolle den einen Punkt und die verhinderte Niederlage positiv ins nächste Spiel mitnehmen und sich bei der Germania drei Punkte holen. Erbenheim: Karsten; Khosravan, Michel, M. Leifermann, Schönleber, Anadolu, Durmazalp, Calva Lopez, Mancini, Arndt, Eberhardt (Basic, Kossmagk, Antwi, El Yadini, Skonieczny). - Tore: 0:1 Anadolu (35.), 1:1 Mziu (80.).

16 Minuten zum Vergessen SC Offheim - FC Eddersheim II 4:1 (0:0) Der FC Eddersheim II kam mit Rückenwind aus dem Spiel gegen den VfR 07 Limburg (3:3) nach Offheim, erklärt Trainer Nico Siegert. Der Trainer erzählt, man habe gewusst, dass mit Offheim ein starker Gegner auf den FC warte. Dennoch musste sich das Team von Trainer Siegert mit 1:4 geschlagen geben. Über die Leistung seiner Mannschaft verliert der Siegert mit Blick auf die erste Halbzeit nur gute Worte. Man sei gut ins Spiel gekommen und habe in der ersten Hälfte „nicht viel zugelassen“. Defensiv habe die Mannschaft gegen den Favoriten gut gestanden, auch das Pressing sei aufgegangen. Siegert erwähnt: „Ich würde sogar sagen, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.“ In der zweiten Halbzeit wollte Siegert mit seinem Team an die vorherige Hälfte anknüpfen. Jedoch wirkte es so, als hätte die Mannschaft einen „Schalter umgelegt“ – und das im negativen Sinne. Eddersheim kassierte innerhalb von 16 Minuten vier Gegentreffer und gab die Partie aus der Hand. Bohnet (52.), Orani (63.), Weiss (66.) und Schwertel (68.) trafen in kurzer Zeit für den SC Offheim und schossen die Gastgeber mit einem 4:0 in Richtung Heimsieg. Siegert analysiert die Fehler: „Wir haben die Basics vermissen lassen und sind bei Umschaltmomenten nicht mehr nach hinten mitgelaufen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr unseren Spielstil verfolgt.“ Bitter für die zweite Mannschaft von Eddersheim: Kapitän Noel Loebner holte sich kurz vor Schluss die Ampelkarte und fehlt damit im kommenden Spiel gegen Verbandsliga-Absteiger SV Wiesbaden. Siegert schaut dennoch optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Wir sind eine junge Mannschaft. Ich sehe dabei das große Ganze, die Entwicklung der Jungs geht in eine gute Richtung. Es gilt, dass wir auf die erste Halbzeit aufbauen und diese wiederholen.“ Mit Blick auf Donnerstag (20 Uhr) erwähnt er: „Wir müssen uns vor niemandem verstecken.“ Tore: 1:0 Bohnet (52.), 2:0 Orani (63.), 3:0 Weiss (66.), 4:0 Schwertel (68.), 4:1 Speck (87.)

SG Orlen – TSV Bleidenstadt 3:1 (0:0) Über 200 Zuschauer konnten sich über ein spannendes Stadtduell freuen: Letztlich hatte der Aufsteiger das bessere Ende für sich, zeigte sich im Abschluss kaltschnäuziger. TSV-Sprecher Frank Kaufmann zeigte sich ob der deutlichen Steigerung gegenüber der Auftaktpleite trotzdem zufrieden mit seinem Team: „Wir hielten gut dagegen, steckten auch den Rückstand gut weg und hätten nach dem Ausgleich mit dem Lattentreffer von Len Anders auch in Front gehen können.“ Er bemängelte fehlendes Glück im Abschluss, sah sein Team in der Außenseiterrolle aber gut aufgestellt. Die Gastgeber hatten vor dem Wechsel die Führung vor Augen, verloren dann aber nach dem Ausgleich kurzzeitig die Kontrolle: „Da hatten wir etwas Glück, über das gesamte Spiel war es jedoch ein hochverdienter Erfolg“, freute sich Orlens Alexander Stieg über eine erneut starke Kollektivleistung. Orlen: Gauer; Klische, Bauer, Wegener, J. Löber, Krienitz, G. De Rinaldis, Boche, Knop, M. Menger, Ott (Reil, Döring, L. Löber, Mojahedi). Bleidenstadt: Rick; Akdag, Mansoor Saed, Schiffer, Ott, Rienhardt, Westerwelle, Paul, Hörrmann, Bellin, Anders (Wilhelm, Belanovic, Golle, Endale, Dedic). - Tore: 1:0, 2:1 De Rinaldis (49., 64.), 1:1 Anders (54.), 3:1 Wegener (90.+2).

02er Aiman Tahiri nicht zu stoppen FV Biebrich 02 II – SKG 23 Wiesbaden 4:1 (2:1) Im Stadtduell konnten beide Teams auch in der zweiten Partie nur bestätigen, dass die Distanz zu den Abstiegsrängen das Saisonziel vorgibt. Dabei ist die Biebricher U23 schon einen deutlichen Schritt weiter als die Gäste: Nach dem Ausgleichstor schwamm die Defensive der Gastgeber zwar kurzzeitig, schon nach dem 3:1 war es jedoch klar, dass die Truppe von Trainer Tobias Neumann die volle Ernte einfährt: „Wir haben mittlerweile unser Spielsystem verinnerlicht, müssen aber jede Woche an unsere Grenzen, dann werden wir auch gegen Stärkere punkten“, lobte Neumann sein gesamtes Team. „Wir waren nach einer Stunde platt, konnten nach dem 1:3 keinen Gang mehr zulegen. In drei Wochen werden wir unser Fitness-Level steigern, dann sind auch einige Urlauber wieder an Bord. Die Spieler aus dem Kader der Biebricher Ersten waren für uns heute zu stark“, fand SKG-Coach Schahin Samadi besonders Dribbelkönig Aiman Tahiri als entscheidend. Vor dem 3:1 hätten bereits Marcel Sadat und Jonas Nürnberg treffen können, später gab es noch eine undurchsichtige Szene: Vor einer Eckballausführung ging Gästespieler Paulo Gombert zu Boden, blieb fast zwei Minuten regungslos liegen, sprach später von einem Ellenbogencheck. Der angeforderte Krankenwagen wollte ihn mitnehmen, was er allerdings ablehnte. Biebrich: Basharyar; Engel, Zonenko, Adou, Stegmaier, Puchala, Enön, Tarkutsiak, Sadat, Tahiri, Nürnberg (Sukhomlynov, Sankoh, Krnjaic, Legesse, Gros). SKG Wiesbaden: Sghiouri; Presber, Winckelmann, Tepedibi, Koochi, Stefanov, Dayan, Atanley, Smith, Kocak, Gombert (Demircan, Sirin, Kücük, Aydin, Hibiya). - Tore: 1:0 Zonenko (4.), 1:1 Stefanov (17.), 2:1 Adou (45.), 3:1 Stegmaier (56.), 4:1 Krnjaic).

Freie Turnerschaft Wiesbaden – SG Oberlahn 5:1 (3:0) Aufsteiger Freie Turner erneut auf Wolke sieben: „Wir hatten nur in der Anfangsphase ein paar Problemchen, später waren wir drückend überlegen und hätten noch häufiger treffen können“, war FTW-Coach Daniel Pollner happy. Torwart Anton Semerenko hielt anfangs die Null, reagierte später nochmal sensationell. Mann des Tages war jedoch Abdullah Kasilmis, der in knapp zehn Minuten einen Hattrick setzte. Auch der eingewechselte Amin Arjoun traf doppelt, freut sich nun mit seinem Team auf das Stadtduell am Donnerstag in Erbenheim. Die Gäste enttäuschten, werden es in dieser Verfassung schwer haben und mussten noch einen Akteur in die Klinik bringen lassen, nachdem der sich die Schulter ausgekugelt hatte. Freie Turner: Semerenko; Boujdad, Schmidt, Leistner, Seyfi, Derix, Kasilmis, Tischer, Sari, Jessegus, Johnson (Arjoun, Jaatite, Christen, Mittelstädt, Kavira) - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kasilmis (20., 23., 29.), 4:0, 5:1 Arjoun (59., 90.), 4:1 Dillmann (86.).

Germania Weilbach – Germania Wiesbaden 0:0 „Das war eine deutliche Verbesserung gegenüber der Heimpleite zum Auftakt“, war Germania-Coach Stefan Kühne deutlich besser drauf als nach dem SVW-Match. Sein Team bot eine starke Laufleistung, agierte gut gegen den Ball und konnte vor allem in der Schlussviertelstunde auf einen überragenden Keeper Erik Hermanns bauen, der in der Endoffensive der Hausherren mehrfach die Null festhielt. „In dieser Phase konnte Weilbach gewinnen“, gab Kühne zu. Nun hofft er am Donnerstag gegen Alemannia Nied an der Waldstraße auf den ersten Dreier. Germania: Hermanns; Prebreza, Talevski, Cal, Gür, Fey, Özbeyaz, Karatas, Heidemann, Tasdelen, Afghanyar (Bonsu, Usorac).