Freie Turnerschaft: Mit zwei Krachern Aufschwung fortsetzen

Gegenüber der Vorsaison konnten sich die „Freien“ sogar um drei Ränge und satte 14 Zähler verbessern. Trainer und A-Lizenz-Inhaber Daniel Pollner, der diese Marschroute vorgegeben und zu Beginn der Meisterschaftsrunde an der Seitenlinie Verstärkung von René Kleemann (TSG Kastel 46) erhalten hatte, legt schon seit seiner ersten Saison bei den Freien in der Spielrunde 2023/24 größten Wert auf die Ausbildung und Entwicklung seiner sehr jungen Mannschaft.

Und Pollner und Kleemann gehen nun noch einen Schritt weiter, begrüßen unter ihren stattlichen 15 Neuzugängen für die neue Saison – mit dem Punktspielstart im August – gleich fünf „Teenager“ und bis auf den reaktivierten und 29 Jahre alten Anton Semerenko (nach Vaterfreuden zurück) weitere neun Spieler, die maximal 23 Jahre jung sind. Den Verein verlassen, einige davon umzugs- und berufsbedingt, zwölf Kicker. Damit umfasst der Kader aktuell immerhin stattliche 26 Spieler.

Kasilmis soll künftig an der Lahnstraße auf Torejagd gehen

Durchaus als „Kracher“ bezeichnet Pollner Schienenspieler Laurin Hake (21), Eigengewächs und zuletzt Verbandsligaspieler bei der TSG Mainz-Bretzenheim, und Abduallah Kasilmis (22) vom Ligakonkurrenten Spvgg. Sonnenberg, der in 84 Kreisoberliga-Partien 84 Tore geschossen hat. „Wir haben uns da verstärkt, wo es nötig war“, beziehen dies Pollner und Kleemann vor allem auf die Sturmposition: „Wir brauchen wieder einen echten Mittelstürmer, einen klassischen Neuner.“ Und beide FTW-Coaches freuen sich darüber, dass „unsere Mannschaft wieder noch mal jünger geworden ist“. Was ja bestens in ihr Ausbildungs- und Entwicklungskonzept bei den „Freien“ passt. Aber Daniel Pollner versäumt es auch nicht, zu betonen: „Wir wollen zwar noch offensiver agieren, aber gleichzeitig den Jungs die Zeit geben, sich zu finden.“ Dennoch hofft man in der Saison für 2025/26 einen weiteren Sprung nach oben unter die Top 5 zu machen.

Alle Zu- und Abgänge der Freien Turnerschaft auf einen Blick:

Zugänge: Laurin Hake (TSG Mainz-Bretzenheim), Abdullah Kasilmis (Spvgg. Sonnenberg), Armin Arjoun, Karim Bouhabba (beide SC Kohlheck), Noel Braun (TSG Kastel 46 II), Michael Kalinisch (FV Biebrich 02 U23), Emal Zadran (FC 34 Bierstadt), Jamal Sebbagh (Genclerbirligi Bischofsheim), Elias Raithel (Umzug), Anton Semerenko (reaktiviert), Daniel Bernstein, Mats Kettelhöhn, James Prather, Milan Schäfer (alle eigene U19), Ayman Elmars (eigene zweite Mannschaft).