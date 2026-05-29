Freie Turner wollen "offene Rechnung begleichen" und Sülbeck schlagen

Vor dem Spiel gegen Sülbeck/Immensen erwartet FT Braunschweig erneut eine schwierige Aufgabe. Trainer Gian Luca Renner erinnerte dabei an das Hinspiel und die Spielweise des Gegners.
„Wir wissen aus dem Hinspiel, wie unangenehm es gegen diesen tiefstehenden Gegner sein kann“, erklärte Renner vor der Partie. Gleichzeitig machte er deutlich, dass seine Mannschaft motiviert in das Duell geht: „Wir wissen aber auch, dass wir noch eine offene Rechnung zu begleichen haben.“ Das 2:2 im Hinspiel war den Braunschweigern zu wenig. Am kommenden Sonntag soll ein Sieg her.
Dabei sieht der Trainer vor allem die Balance im eigenen Spiel als entscheidenden Faktor. „Es wird wichtig sein, auf den Ball aufzupassen und eine gute Restverteidigung zu haben“, betonte Renner mit Blick auf die anstehende Begegnung. Nach dem Pokalaus und einer Liganiederlage zuletzt, wollen die Freien Turner an die guten Vorwochen anknüpfen und wieder gewinnen.
Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr.