Freie Turner wollen "offene Rechnung begleichen" und Sülbeck schlagen

„Wir wissen aus dem Hinspiel, wie unangenehm es gegen diesen tiefstehenden Gegner sein kann“, erklärte Renner vor der Partie. Gleichzeitig machte er deutlich, dass seine Mannschaft motiviert in das Duell geht: „Wir wissen aber auch, dass wir noch eine offene Rechnung zu begleichen haben.“ Das 2:2 im Hinspiel war den Braunschweigern zu wenig. Am kommenden Sonntag soll ein Sieg her.