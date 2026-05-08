Freie Turner wollen mit der "richtigen Einstellung" in Lengede siegen

„Wir brauchen für das Spiel die richtige Einstellung“, betonte Renner im Vorfeld der Begegnung. Die Vorbereitung darauf soll dabei wie gewohnt mit voller Intensität erfolgen: „Wir werden uns im Training, wie jede Woche, mit 100 Prozent darauf vorbereiten.“ Im Hinspiel lief die Vorbereitung anscheinend gut. Damals gewannen die Braunschweiger mit 4:0.

Gleichzeitig warnte der FT-Coach davor, den Gegner zu unterschätzen. „Wir müssen das Spiel und den Gegner maximal ernst nehmen“, machte Renner deutlich. Lengede steht als Absteiger schon fest, während die Freien Turner dank drei Siegen in Serie bis auf Platz neun sprangen.

Sportlich erwartet er von seiner Mannschaft Lösungen im eigenen Ballbesitzspiel, ohne dabei die Stabilität gegen den Ball zu verlieren. „Wir werden aus unserem Ballbesitz heraus viele Lösungen finden müssen“, erklärte Renner, ergänzte aber zugleich: „Wir dürfen auch die defensive Ordnung nicht aus den Augen verlieren.“

Die Gäste können also einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen, brauchen dafür aber volle Konzentration.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr.