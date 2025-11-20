Freie Turner wollen "Außenseiterrolle" in Vorsfelde annehmen

Trainer Julian Runzer macht vor dem Duell keinen Hehl daraus, wie hoch die Hürde sein wird: „Wir treffen mit Vorsfelde auf einen Gegner, der bereits im Hinspiel gezeigt hat, wie viel Dynamik und Intensität er mitbringt und wie spielfreudig er auftreten kann.“ Auch wenn die Braunschweiger damals dem Oberliga-Absteiger die einzige Saisonniederlage zufügen konnten und mit 3:2 gewannen.

Die Rollenverteilung ist klar – und genau das könnte für die Freien Turner auch eine Chance sein. „Mit zwölf Siegen aus vierzehn Spielen ist die Rollenverteilung für das kommende Duell klar: Wir reisen als Außenseiter an. Diese Rolle wollen wir bestmöglich annehmen und in den letzten Spielen noch einmal alles herausholen“, so Runzer. Dabei wird entscheidend sein, kompakt zu stehen, die hohe Angriffswucht des Gegners so gut wie möglich zu limitieren und im Umschaltspiel selbst Akzente zu setzen.

Die Stimmung bei den Freien Turnern ist trotz der sportlich angespannten Phase kämpferisch. Die Ergebnisse der letzten Wochen sorgen zwar für Frust, aber der Blick richtet sich nach vorn. „Natürlich ist unsere aktuelle Situation für alle unbefriedigend. Jetzt geht es darum, aus den beiden verbleibenden Partien, die bereits zur Rückrunde zählen, das Beste zu machen, um sich dann im Winter neu zu sortieren und wieder anzugreifen“, betont der Trainer. Zuletzt holte man nur einen Punkt aus drei Partien und rutschte bis auf Platz zehn ab.

Vorsfelde geht als großer Favorit ins Spiel – doch die FT wollen die Überraschung nicht ausschließen. Mit Mut, Disziplin und der Hoffnung, am Ende auch das nötige Spielglück auf ihrer Seite zu haben, reist Braunschweig in die Autostadt. Punkte in diesem Duell wären ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Anpfiff in Vorsfelde ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr.