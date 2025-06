Freie Turner wollen AH-Kreispokal verteidigen

Im Gegensatz zu anderen Kreisen wird in Wiesbaden der Kreispokal in Turnierformat an einem Tag ausgetragen. So auch an diesem Samstag, wenn die Freien Turner gegen acht andere Teams ihren Titel verteidigen wollen. Der Vorjahressieger ist zudem auch Gastgeber. Die Partien, die auf Kleinfeld im Sieben-gegen-Sieben ausgetragen werden, finden auf dem Sportplatz an der Lahnstraße statt.