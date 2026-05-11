Freie Turner verlieren weiter, RSV Braunschweig holt Big-Points

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig marschiert Rot-Weiß weiter vorne weg, während Mascherode in Lauerstellung bleibt. Im Keller konnte der Lehndorfer TSV II einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gehen, während RSV Braunschweig sich wieder ans rettende Ufer anpirscht. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Rot-Weiß Braunschweig feierte gegen Wenden II ein echtes Schützenfest und gewann deutlich mit 8:0. Muzaffer Sapmaz brachte die Gastgeber früh auf Kurs, ehe ein Eigentor von Tim Brauer schnell das 2:0 bedeutete. Noch vor der Pause erhöhten Sapmaz, Baris Kurnaz und Masirullah Omarkhiel weiter. Nach dem Seitenwechsel legte Omarkhiel zwei weitere Treffer nach und machte seinen Dreierpack perfekt, bevor Kurnaz mit dem achten Treffer den Endstand herstellte.

Der TV Mascherode feierte einen deutlichen 5:0-Erfolg bei Germania Lamme II. Paul Weber brachte die Gäste früh in Führung, ehe Rene-Pascale Hinz noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Sven Müller, Torben-Carsten Krömke und Andre William für den klaren Endstand. Mascherode wahrt die kleine Chance auf den Titel.

Der RSV Braunschweig gewann ein torreiches Spiel bei Vahdet II mit 5:2. Melvin-Marcel Koch brachte die Gäste mit einem Doppelpack früh auf Kurs. Nach der Pause kämpfte sich Vahdet durch Treffer von Mustafa Kemal Tsakitzi und Mert Mehmet Kan zurück zum 2:2. In der Schlussphase schlug der RSV jedoch nochmal zu: Louis Jaugstetter traf zunächst zur erneuten Führung, ehe Constantin von Cramon-Taubadel mit einem Doppelpack alles klar machte. RSV kommt damit näher an die rettende Zone heran.

Lehndorf II drehte beim VfR Weddel einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 3:2-Auswärtssieg. Felix Schieverhöfer und Niklas Oehlschlägel hatten die Gastgeber zunächst komfortabel in Führung gebracht. Danach leitete Steven Kriesten mit seinem Doppelpack die Aufholjagd ein, ehe Nicolas Nöh nur wenige Minuten später den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Lehndorf geht einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt, während Weddel in der Rückrunde weiter nicht in Form kommt.

Der SV Kralenriede setzte sich auswärts souverän mit 3:0 bei FT Braunschweig II durch. Lange blieb die Partie torlos, ehe Sade Kaba die Gäste in Führung brachte. In der Schlussphase sorgten Marc Thormeyer und Kaan Demirboga mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung. Die Freien Turner bleiben in der Rückrundetabelle auf Rang elf.

Der HSC Leu Braunschweig drehte eine umkämpfte Partie beim SV Stöckheim noch spät zu einem 3:2-Auswärtssieg. Sascha Drost brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Dominik Engler per Foulelfmeter schnell ausglich. Nach dem Seitenwechsel traf zunächst Skjalm Thamm zur erneuten Führung für Stöckheim, doch nur eine Minute später antwortete Timo Wyvembeck mit dem 2:2. In der Nachspielzeit sorgte Robert Nuss schließlich noch für den Siegtreffer der Gäste. Fast wäre es also wieder ein 2:2 zwischen den beiden Kontrahenten geworden, so festigte Leu jedoch Platz acht.