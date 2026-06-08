Freie Turner verlieren nach "nicht landesligatauglicher" Halbzeit 2:4

Yvon Eclador Kemtsap Goune brachte Wolfenbüttel schon in der ersten Minute in Führung und legte in der 14. Minute das 2:0 nach. Maurice Marx erhöhte wenig später auf 3:0, ehe Mohamed Fakhreldine kurz vor der Pause zum 4:0 traf. In der zweiten Halbzeit konnten Marco Behrens und Marvin Fricke für die Freien Turner noch verkürzen.

Trainer Gian Luca Renner zeigte sich nach der Partie deutlich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Unsere Leistung im ersten Durchgang war nicht landesligatauglich“, erklärte er. Zwar sei die Leistung „in den zweiten 45 Minuten etwas besser“ geworden, insgesamt jedoch „nicht gut genug, um in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen“. So verloren die Freien Turner also auch das Rückspiel gegen den Absteiger, nachdem das Hinspiel 2:0 für die Germanen endete.

Trotz der Niederlage wollte Renner die Rückrunde seiner Mannschaft nicht zu negativ bewerten. „Es ging vom Winter aus nur um das Minimalziel, den Klassenerhalt zu sichern. Das haben wir geschafft“, sagte der FT-Trainer. Deshalb werde man nun „das Buch der Saison 2025-2026 zumachen, ins Regal stellen und uns sehr wahrscheinlich nicht mehr anschauen“.