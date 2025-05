Freie Turner verabschieden Willi Feer gebührend mit klarem Heimsieg

Am vergangenen Sonntag empfingen die Freien Turner den TuSpo Petershütte. Bereits am Freitag herrschte bei den Braunschweigern Vorfreude auf das Spiel, da klar war, dass das Spiel auf dem A-Platz im Stadion stattfinden würde. Die Rahmenbedingungen für das letzte Liga-Heimspiel von Trainer Willi Feer standen also..

Die Hausherren spielten weiter munter nach vorne und wieder sorgte eine Flanke von Meinecke für ein Tor. Der Rechtsaußen fand Maximilian Moslener, der zu Marvin Fricke querlegte, welcher zum 2:0 einschob. Noch vor der Pause legte Timon Hallmann dann in der 35. Minute das dritte Tor nach. "Das war in der Höhe mehr als verdient. Wir waren aber vorm Tor teilweise zu schlampig und ungenau." so Renner. Petershütte hatte lediglich eins, zwei Abschlüsse, ansonsten wurde alles wegverteidigt.

Zum Start der zweiten Hälfte brauchten die Freien Turner etwas, um wieder das Zepter in die Hand zu nehmen. In dieser kurzen Schwächephase entstand die beste Chance des Aufsteiger, doch Malina traf nur den Pfosten. "Das war unser Weckruf." so Renner. Und so fiel auf der Gegenseite das vierte Tor. Wieder über rechts fand Maximilian Meinecke Maximilian Moslener, der auf 4:0 stellte. "Das hat Petershütte den Stecker gezogen und wir haben es reif und erwachsen bis zum Ende gespielt." fand Gian Luca Renner.