Freie Turner: Top-Verstärkung durch freundschaftliche Bande

Wiesbaden. Ein sofort einsetzbarer Zugang mit dem Prädikat „mutmaßliche Verstärkung“, das ist nach Ablauf der Sommerwechselphase meist mit einer glücklichen Fügung verbunden. Beim Wiesbadener Kreisoberligisten Freie Turnerschaft gaben freundschaftliche Drähte zu Kaderspielern den Ausschlag.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Er hat mehrere Freunde im Team“, bestätigt Daniel Pollner, der mit René Kleemann das Trainergespann bildet, Tawfeeq Johnson als Zugang. Der 22-Jährige – Pollner sieht ihn als Sechser oder Achter – hat sechs Monate kein Pflichtspiel mehr bestritten, ist damit sofort für die Freien spielberechtigt. Ein Transfer-Glücksgriff ohne finanzielle Wechsel-Aufwendungen, schließlich blickt Johnson auf Oberliga-Einsätze bei Alemannia Waldalgesheim und dem SV Gonsenheim zurück. Dazu auf eine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden mit einer Saison in der früheren B-Junioren-Bundesliga als Highlight. Jetzt wartet auf den in Wiesbaden wohnenden Blitzzugang mit den Freien im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) ein Liga-Schwergewicht. Zu Gast an der Lahnstraße ist der FC Naurod.