Freie Turner sind Meister und ziehen in die Gruppenliga ein Freie Turnerschaft macht Wiesbadener Kreisoberliga-Meisterschaft perfekt +++ TuS Medenbach siegt im Nachbarschaftsduell in Igstadt und bejubelt Verbleib +++ 06er gewinnen Kasteler Derby von Martin Gebhard · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

Die Freien Turner sind Meister der Kreisoberliga Wiesbaden. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

WIESBADEN. Ein Spieltag vor Saisonende jubelt die Freie Turnerschaft durch einen Dreier bei Schlusslicht FC Maroc über die Meisterschaft in der Kreisoberliga und den Aufstieg in die Gruppenliga.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Womöglich steigt lediglich der Tabellenletzte ab

In Sachen Abstieg: Die Kreisoberliga soll aufgestockt werden. Selbst wenn zwei Wiesbadener Teams absteigen sollen, steigt immer nur der Kreisoberliga-Letzte ab. Das davor rangierende Team spielt Relegation. Sollte nur ein oder gar kein Wiesbadener Team aus der Gruppenliga absteigen (wie nach aktuellem Stand), würde die Relegation entfallen. Der KOL-Vorletzte wäre gerettet, der A-Liga-Vize ginge direkt hoch.

Bereits am Donnerstag feierte die Spvgg. Sonnenberg beim SV Frauenstein durch ein Tor von Blessing Eriyo einen 1:0 (1:0)-Sieg. Heute, 13:30 Uhr 1. FSV Schierstein 1. FSV 08 TuS Nordenstadt Nordenstadt 2 3 Abpfiff „Über ein Unentschieden hätte sich keiner beschwert“, sprach FSV-Trainer Matthias Groß, Trainer des Vorletzten, von einem offenen Schlagabtausch und einem guten Spiel auf Augenhöhe. Zwei Mal waren die 08er durch Kapitän Riccardo Guarino (Handelfmeter) und Janis Meuer in Führung gegangen. Doch die Gäste, für die Jason Boekel zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, vermochten die Partie durch Anes Maslak und Eray Sezdi noch zu drehen.

„Anton Semerenko hat uns mit einer starken Parade beim 0:0 sehr geholfen“, lobte FTW-Trainer Daniel Pollner seinen Keeper. Danach sei sein Team deutlich überlegen gewesen, freute sich der 33-Jährige. Sprach’s und machte sich mit seinem Trainerkollegen René Kleemann und seinen Jungs auf den Weg zum Vereinsheim an der Lahnstraße, um auf den Titel und den Aufstieg anzustoßen. Tore: Vahrim Redza (Foulelfmeter)/Nils Leistner (2), Ijobed Ebhotemen, Amin Arjoun, Fynn Christen.

Durch die zweimalige Führung der Gastgeber (Tore: Gojo Kolak) ließ sich der Vizemeister und Relegationsteilnehmer nicht beirren und kam durch Korel Cal (2), Leon Leineweber, Necmi Gür, Elias Karatas, Ivan Rebic, Sylvester Afriyie Bonsu und Stefan Simic noch zu einem Kantersieg. „Wir haben durchgemischt und viele junge Spieler eingesetzt“, zeigte sich SG-Coach Stefan Kühne sehr zufrieden.

„Wir sind super-glücklich“, jubelte TuS-Spielertrainer Manuel Ulm, der im Aufsteiger- und Ländchesduell zum Endstand getroffen hatte, nach dem nun endgültig gesicherten Klassenerhalt. Weitere Torschützen: Anton Meyer, Mohamed-Amin Azhari/Dennis Deider (2), Jan Hirschmann, Jan Niklas Schmidt, Josip Jozic.

„Es war ein sehr gutes und super-faires Spiel“, resümierte SC-Trainer Nima Khanbareh trotz der Niederlage. „Hinten raus hatten wir einen physischen Vorteil“, erkannte sein Gegenüber, Manfred Klug, dessen Mannschaft sich eingangs schwer getan hatte mit dem Kurzpassspiel auf dem Hartplatz und dem starken Offensivspiel der Platzherren. Sein Torhüter Cedric Marc Ehring hatte einen Foulelfmeter von Skander Ullah gehalten. Tore: Luis Klaus (Foulelfmeter), Maikel Pfaff. Kastel-Derby vor 150 Zuschauern an die 06er