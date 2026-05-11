Freie Turner siegen "mehr als verdient" beim SV Lengede

Dabei taten sich die Gäste trotz klarer Überlegenheit zunächst schwer, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. „In solchen Spielen ist die Fallhöhe hoch, deshalb war es wichtig, den Gegner ernst zu nehmen und bestmöglich früh in Führung zu gehen“, erklärte Renner. Chancen dafür gab es genügend. „Wir hatten genügend Möglichkeiten, haben diese allerdings leider liegen gelassen“, sagte der Trainer und verwies unter anderem auf einen abgefälschten Schuss von Maximilian Meinecke an die Latte sowie einen Kopfball von Marco Behrens an den Pfosten.

Lengede kam jedoch kurz darauf zurück ins Spiel. Michele Fassa traf in der 40. Minute mit einem Distanzschuss zum 1:1. „Es war ein Moment in dem Spiel, vor dem ich die Mannschaft gewarnt habe“, sagte Renner. Seine Mannschaft habe in dieser Szene „in einer Zwei-gegen-eins-Situation nicht konsequent genug“ verteidigt.

Erst in der 34. Minute fiel schließlich die verdiente Führung. „Maximilian Meinecke bricht über die rechte Seite durch und findet mit seiner Flanke im Fünfer Torjäger Luca Faustmann, der dann zum 1:0 einschiebt“, schilderte Renner die Szene.

Noch vor der Pause stellte FT Braunschweig die Führung aber wieder her. Nach einer Ecke drückte Luis Bendix Canete Cerrilo den Ball in der 43. Minute zum 2:1 über die Linie. „Das war wichtig für den Kopf“, betonte Renner.

Nach der Pause alles klar gemacht

Direkt nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste dann früh für die Vorentscheidung. Nach einem hohen Ballgewinn legte Luis Cerrilo quer auf Luca Faustmann, der in der 47. Minute das 3:1 erzielte. Nur wenige Minuten später traf Faustmann erneut. „Das 4:1 war ein überragend herausgespielter Angriff über die rechte Seite, wo nach Flanke von Maxi Meinecke Luca Faustmann am ersten Pfosten trifft“, erklärte Renner. Für Faustmann war es bereits das 20. Saisontor.

FT Braunschweig blieb auch danach die klar dominierende Mannschaft. Alex-Alexander Hildebrandt erhöhte in der 61. Minute auf 5:1, ehe Luis Bendix Canete Cerrilo nach Vorarbeit von Nils Wiese in der 74. Minute den Schlusspunkt setzte.

„Schlussendlich ist es ein mehr als verdienter Sieg“, sagte Renner nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe das „erklärte Ziel“ erreicht und die drei Punkte mitgenommen. „Unter dieses Spiel machen wir einen Strich drunter“, so der Trainer abschließend.

Nach dem vierten Ligasieg in Serie kletterte man nun auf Platz acht.

weiter geht es dann am kommenden Sonntag gegen den SSV Kästorf. Lengede reist nach Fallersleben.