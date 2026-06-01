Freie Turner siegen "maximal verdient" bei Sülbeck/Immensen

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Auswärtsaufgabe beim FC Sülbeck/Immensen souverän gelöst und einen deutlichen 6:0-Erfolg gefeiert. Trainer Gian Luca Renner sprach nach der Partie von einem „verdienten Sieg“ und davon, die „offene Rechnung aus dem Hinspiel beglichen“ zu haben. Damals endete die Partie 2:2.

Die Gäste starteten dominant in die Partie. „Wir sind gut und fokussiert in die Partie gestartet, hatten früh sehr viel Ballkontrolle und Dominanz“, erklärte Renner. Nach 18 Minuten brachte Maximilian Meinecke die Freien Turner nach einem Angriff über mehrere Stationen in Führung. „Wir haben Maxi Meinecke gefunden, der zwei Gegenspieler ins Leere rutschen lässt und dann mit rechts in die lange Ecke trifft“, schilderte der Trainer die Szene.

Nur wenige Minuten später erhöhte Yasin Chehab auf 2:0. „Er wurde im Sechzehner frei gespielt und besorgte mit einem präzisen Abschluss in die lange Ecke das 0:2“, sagte Renner. In der 29. Minute legten die Gäste direkt nach: Konstantin Koch wurde mit einem langen Ball geschickt und legte quer auf Luca Faustmann, der zum 3:0 traf. Auch nach der Pause blieb Braunschweig dominant. Renner hatte in der Halbzeit eingefordert, „weiter die Kontrolle zu behalten“ und „sofort auf das vierte Tor“ zu spielen. Das gelang direkt nach Wiederbeginn, als Luca Faustmann am zweiten Pfosten Luis Bendix Canete Cerrilo bediente, der zum 4:0 einschob.