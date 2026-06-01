Freie Turner siegen "maximal verdient" bei Sülbeck/Immensen

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Auswärtsaufgabe beim FC Sülbeck/Immensen souverän gelöst und einen deutlichen 6:0-Erfolg gefeiert. Trainer Gian Luca Renner sprach nach der Partie von einem „verdienten Sieg“ und davon, die „offene Rechnung aus dem Hinspiel beglichen“ zu haben. Damals endete die Partie 2:2.
Die Gäste starteten dominant in die Partie. „Wir sind gut und fokussiert in die Partie gestartet, hatten früh sehr viel Ballkontrolle und Dominanz“, erklärte Renner. Nach 18 Minuten brachte Maximilian Meinecke die Freien Turner nach einem Angriff über mehrere Stationen in Führung. „Wir haben Maxi Meinecke gefunden, der zwei Gegenspieler ins Leere rutschen lässt und dann mit rechts in die lange Ecke trifft“, schilderte der Trainer die Szene.
Nur wenige Minuten später erhöhte Yasin Chehab auf 2:0. „Er wurde im Sechzehner frei gespielt und besorgte mit einem präzisen Abschluss in die lange Ecke das 0:2“, sagte Renner. In der 29. Minute legten die Gäste direkt nach: Konstantin Koch wurde mit einem langen Ball geschickt und legte quer auf Luca Faustmann, der zum 3:0 traf.
Auch nach der Pause blieb Braunschweig dominant. Renner hatte in der Halbzeit eingefordert, „weiter die Kontrolle zu behalten“ und „sofort auf das vierte Tor“ zu spielen. Das gelang direkt nach Wiederbeginn, als Luca Faustmann am zweiten Pfosten Luis Bendix Canete Cerrilo bediente, der zum 4:0 einschob.
Besonders zufrieden zeigte sich der FT-Coach mit dem fünften Treffer. „Das 5:0 war ein absolut sehenswertes Tor“, sagte Renner über den Distanzschuss von Maximilian Meinecke nach einer Ecke von Justin-Brian Bollonia. Den Schlusspunkt setzte erneut Luca Faustmann zum 6:0-Endstand nach Safronow-Vorlage
Trotz des klaren Ergebnisses hatte Renner noch einen Kritikpunkt. Nach dem 5:0 habe seine Mannschaft „fünf bis zehn Minuten“ gehabt, „wo wir uns zu viele Fehler geleistet haben“. Sülbeck habe in dieser Phase den Pfosten getroffen und weitere Abschlüsse gehabt, die Tobias Lau parierte. „Ich wünsche mir, dass wir so ein Spiel über 90 Minuten in unserem Stil herunterspielen und vor allem durchziehen“, betonte der Trainer.
Dennoch zog Renner ein positives Fazit: „Der Erfolg ist maximal verdient.“ Zudem sei der klare Sieg im Vergleich zum 2:2 aus dem Hinspiel „sicherlich ein guter Schritt nach vorne“ gewesen. Nun wolle seine Mannschaft auch die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, „um uns bestmöglich aus der Saison zu verabschieden“. Tabellarisch können die Freien Turner dabei nicht mehr klettern, wollen jedoch den achten Tabellenplatz bis Saisonende halten.