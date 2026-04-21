Freie Turner siegen in Hainberg und ziehen "souverän" ins Halbfinale 4:1-Sieg beim Bezirksligisten von NK · Heute, 12:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Aufgabe im Pokal beim SC Hainberg souverän gelöst und mit einem 4:1-Sieg das Ticket für das Halbfinale gebucht. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Gian Luca Renner nach der Partie: „Wir haben das Ticket für das Pokal-Halbfinale gebucht und unsere Aufgabe beim SC Hainberg souverän gelöst.“

Seine Mannschaft erwischte dabei den besseren Start: „Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten direkt die Spielkontrolle und die eine oder andere Möglichkeit, früh in Führung zu gehen.“ Dennoch musste FT zwischenzeitlich eine brenzlige Phase überstehen: „Wir hatten dann nach ca. 15 Minuten eine Situation zu überstehen, in der uns Tobi Lau mit zwei starken Paraden das 0:0 festhält.“ Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs belohnten sich die Gäste dann mit einem Doppelschlag. „Das 0:1 entsteht nach einer guten Kombination, in der schlussendlich Luis Cerrilo auf Lukas Döring ablegt“, schilderte Renner. Kurz darauf folgte das zweite Tor: „Nur wenige Minuten später ist es nach einem hohen Ballgewinn, Luis Cerrilo der die Übersicht behält und rechts querlegt auf Rashid Younis, der zum 0:2 trifft.“

Nach der Pause den Deckel drauf gemacht Nach der Pause setzte FT direkt ein weiteres Zeichen. „In der Halbzeit haben wir klar besprochen, dass wir auf die Vorentscheidung spielen und ein schnelles 0:3 erzielen wollen“, so Renner. Der Plan ging perfekt auf: „Dass die Jungs den Plan nach 15 Sekunden so gut umsetzen, hat meinen Respekt verdient.“ Mit dem dritten Treffer war die Partie früh entschieden: „Damit haben wir uns dann selbst auf die Siegerstraße befördert.“ In der Folge kontrollierte der Landesligist das Spielgeschehen und legte noch nach: Alex Hildebrandt machte mit dem 0:4 alles klar.