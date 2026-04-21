Freie Turner siegen in Hainberg und ziehen "souverän" ins Halbfinale

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Aufgabe im Pokal beim SC Hainberg souverän gelöst und mit einem 4:1-Sieg das Ticket für das Halbfinale gebucht. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Gian Luca Renner nach der Partie: „Wir haben das Ticket für das Pokal-Halbfinale gebucht und unsere Aufgabe beim SC Hainberg souverän gelöst.“
Seine Mannschaft erwischte dabei den besseren Start: „Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten direkt die Spielkontrolle und die eine oder andere Möglichkeit, früh in Führung zu gehen.“ Dennoch musste FT zwischenzeitlich eine brenzlige Phase überstehen: „Wir hatten dann nach ca. 15 Minuten eine Situation zu überstehen, in der uns Tobi Lau mit zwei starken Paraden das 0:0 festhält.“
Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs belohnten sich die Gäste dann mit einem Doppelschlag. „Das 0:1 entsteht nach einer guten Kombination, in der schlussendlich Luis Cerrilo auf Lukas Döring ablegt“, schilderte Renner. Kurz darauf folgte das zweite Tor: „Nur wenige Minuten später ist es nach einem hohen Ballgewinn, Luis Cerrilo der die Übersicht behält und rechts querlegt auf Rashid Younis, der zum 0:2 trifft.“
Nach der Pause setzte FT direkt ein weiteres Zeichen. „In der Halbzeit haben wir klar besprochen, dass wir auf die Vorentscheidung spielen und ein schnelles 0:3 erzielen wollen“, so Renner. Der Plan ging perfekt auf: „Dass die Jungs den Plan nach 15 Sekunden so gut umsetzen, hat meinen Respekt verdient.“
Mit dem dritten Treffer war die Partie früh entschieden: „Damit haben wir uns dann selbst auf die Siegerstraße befördert.“ In der Folge kontrollierte der Landesligist das Spielgeschehen und legte noch nach: Alex Hildebrandt machte mit dem 0:4 alles klar.
Einziger Wermutstropfen blieb die Schlussphase: „Womit ich nicht ganz einverstanden bin, ist, dass wir in den letzten zehn Minuten dem Gegner die eine oder andere Möglichkeit auf den Ehrentreffer gegeben haben.“ Dieser fiel schließlich per Elfmeter, änderte aber nichts am Gesamteindruck: „Das soll das Ergebnis und die Leistung, allerdings in keinster Weise schmälern.“
Am Ende stand ein verdienter Erfolg, der das klare Ziel erfüllte: „Vor dem Spiel ging es darum, eine Runde weiterzukommen. Das haben wir geschafft.“ Auch wenn ein noch deutlicheres Ergebnis möglich gewesen wäre, zog Renner ein klares Fazit: „Das ändert nichts an dem verdienten Sieg, der auch so in der Höhe in Ordnung geht.
Weiter geht es für die Freien Turner bereits am morgigen Mittwoch mit der Stadtmeisterschaft gegen Vahdet Braunschweig. Der SC Hainberg spielt ebenfalls am morgigen Mittwoch. In der Liga gegen Lenglern.