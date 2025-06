Freie Turner schlagen beim Absteiger Vorsfelde zu

Denn vom Absteiger aus der Oberliga wird Nico Gerloff in den Prinzenpark wechseln. Der 27-Jährige spielte bis zur U19 beim BSC Acosta und kennt Braunschweig demnach perfekt. Beim Stadtrivalen machte Gerloff auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. 2019 zog es den Innenverteidiger dann zum damaligen Landesligisten SSV Vorsfelde, mit dem er 2023 in die Oberliga aufstieg.

In der fünfthöchsten Spielklasse stand Gerloff seitdem 22 Mal auf dem Feld. Auch in der abgelaufenen Saison verteidigte der erfahrene Abwehrmann 14 Mal das eigene Tor und stand dabei elf Mal in der Startelf. Den Abstieg konnte er allerdings nicht verhindern. Doch statt mit dem SSV Vorsfelde in die neue Landesliga-Saison zu starten, wird Gerloff bei den Freien Turnern auf dem Platz stehen.