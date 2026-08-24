Freie Turner schießen Bad Harzburg ab, Kästorf gewinnt Derby

– Foto: Thies Meyer

In der Landesliga Braunschweig sorgten die Freien Turner mit einem 12:0 gegen Bad Harzburg für das deutlichste Ergebnis. Kästorf gewann das Derby gegen Gifhorn, Wolfenbüttel setzte seine Serie fort und Bovenden blieb ebenfalls ohne Punktverlust.

Wolfenbüttel stellte durch Carlos Christel und Oliwier Bosacki früh auf 2:0. Jona Lippenat verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 und hielt die Partie lange offen. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Christel mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Sieg perfekt.

Bleckenstedt ging unmittelbar vor der Pause durch Linus Echte in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Maurice Franke erzielte in der 77. Minute den 1:1-Ausgleich für Lehndorf.

Kästorf legte durch Leander Petry und Jannes Drangmeister ein 2:0 vor, ehe Gifhorn durch Charlie Kolmer verkürzte. Yannick Könnecker stellte auf 3:1, Marvin Luczkiewicz brachte den MTV per Foulelfmeter noch einmal heran. Nach der Pause traf Könnecker erneut, Marley Oktay sorgte für den 5:2-Endstand.

Die Freien Turner feierten einen deutlichen 12:0-Erfolg und führten bereits zur Pause mit 7:0. Timon Hallmann war mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze, Luis Bendix Canete Cerrilo traf doppelt. Außerdem waren Marvin Fricke, Gianluca Evers, Maximilian Meinecke und Denis Safronow erfolgreich.

Fallersleben ging durch Abdelhakim Jedli in Führung, doch Marvin Thurau glich noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehte Volkmarode die Partie schließlich komplett: Florian Wendt erzielte in der 73. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

Arian Kicaj brachte die SVG bereits in der achten Minute in Führung, Maximilian Werner erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Nicolas Krenzek machte in der 75. Minute das 3:0, ehe Neil Szyperrek in der Nachspielzeit noch für Vorsfelde traf.

Bovenden stellte bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Sven Iloge traf in der neunten Minute zum 1:0, Harut Hayreptyan erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Weitere Treffer fielen nicht mehr.