Freie Turner reisen zum "ambitionierten" SSV Kästorf

„Mit Kästorf wartet ein sehr ambitionierter Gegner auf uns“, sagt Freie Turner-Trainer Julian Runzer vor der Partie. „In der vergangenen Saison haben sie eine starke Runde gespielt und sind als Tabellenzweiter ins Ziel gekommen.“

Nach einigen Startschwierigkeiten scheint der SSV inzwischen wieder zu alter Stärke gefunden zu haben. „Nach einem schwierigen Start in die aktuelle Spielzeit konnte Kästorf zuletzt zwei deutliche Siege einfahren“, so Runzer weiter. Entsprechend erwartet der Coach eine echte Herausforderung für sein Team: „Wir erwarten eine spielstarke, fußballerisch gute Mannschaft, die – ähnlich wie wir – in der Tabelle weiter nach oben möchte.“

Apropos Tabelle. Aktuell sind die beiden Kontrahenten Tabellennachbarn. Kästorf liegt auf Rang acht. Die Braunschweiger auf Platz sieben mit einem Punkt Vorsprung, allerdings auch einem Spiel mehr auf dem Buckel. In der jüngsten Vergangenheit gab es für die Freien Turner gegen Kästorf wenig zu jubeln. Seit sieben Spielen sind die Gäste gegen Kästorf ohne Sieg und holten nur drei Remis.

Die Freien Turner wollen nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Lengede ihren Aufwärtstrend bestätigen. Runzer weiß jedoch, dass dafür alles passen muss: „Auswärts wird uns sicher alles abverlangt und wir brauchen eine Topleistung.“

Anpfiff in Kästorf ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr.