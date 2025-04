Freie Turner patzen; Ölper siegt weiter; Acosta galaktisch

In einem hin und her hatte der BSV Ölper das letzte Wort und einen überragenden Muhammed Enis Ates in seinen Reihen. Nach mehreren Führungswechseln und einem bevorstehenden Abpfiff mit einem 3:3-Remis stach Ates noch ein drittes Mal am Tage zu und markierte den 3:4-Siegtreffer. Für Ölper war es der dritte Sieg in Serie und man steht nur noch vier Punkte hinter Stöckheim.