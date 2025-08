Freie Turner mit gelungener Generalprobe vor dem Saisonstart

Die Vorbereitung auf die neue Saison wurde mit einem 1:0-Erfolg gegen Kreisoberligist Starkenburgia Heppenheim erfolgreich abgeschlossen. In der Generalprobe zeigten die Freien Turner eine konzentrierte und disziplinierte Leistung. Defensiv stand das Team stabil und ließ kaum Chancen zu.

Auch bei den Freien Turnern hat sich zur neuen Spielzeit 2025/26 personell einiges getan. Mit Jonas Breiner (TSG Messel), Derrick Frimpong (Bayer Leverkusen), Luca Müller (Viktoria Griesheim) und German Larkowitsch (aus der eigenen 2. Mannschaft) konnte das Team gezielt verstärkt werden. Verlassen haben die Mannschaft Kevin Knauer der künftig in der 2. Mannschaft aktiv ist, Philipp Eicke (Laufbahn beendet) sowie Rene Perlick, der dort das Traineramt übernommen hat.

Offensiv erspielte man sich im Laufe der Partie mehrere gute Möglichkeiten, doch der entscheidende Treffer fiel erst spät: In der 81. Minute flankte Daniel Houde mustergültig an den langen Pfosten, wo Daniel Schmeichel per Direktabnahme zur verdienten Führung und gleichzeitig zum Siegtreffer einschob.

Insgesamt absolvierte die Mannschaft acht Testspiele mit wechselhaften Ergebnissen: