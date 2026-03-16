Freie Turner lassen "Herz auf dem Rasen" und schlagen Gifhorn 4:2

Gifhorns Trainer Holger Ringe sah seine Mannschaft zunächst nicht gut ins Spiel kommen. „In den ersten 15, 20 Minuten sind wir zu passiv gewesen und waren nicht aggressiv genug. Da haben wir den Freien Turnern zu viel Räume gelassen und sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Auf dem kleinen Kunstrasenplatz kam dies den Gastgebern entgegen. „Es war leider wieder wie gegen Vorsfelde, dass wir den Willen hatten, aber immer einen Schritt zu spät waren. Auf dem Kleinkunstrasen hat das dem Gegner natürlich in die Karten gespielt.“

Trotz des Rückstands zeigte Gifhorn nach der Pause eine deutliche Reaktion. „Dann ist ein Ruck durch die Mannschaft gekommen. Ich bin sehr positiv gestimmt, welche Reaktion gezeigt haben.“ Jovan Hoffert verkürzte nach schöner Vorarbeit von Julio Rodrigues auf 1:2 (51.).

Die Freien Turner nutzten ihre Möglichkeiten früh. Leonard Hedemann brachte die Gastgeber in der 22. Minute nach einer Ecke per Kopf in Führung. "Das ging zu einfach." so Ringe. Kurz vor der Pause erhöhte Justin-Brian Bollonia nach einem hohen Ballgewinn auf 2:0 (44.). Das zweite Tor fiel aus seiner Sicht ebenfalls unglücklich: „Dann machen wir einen Fehler auf der Sechs, werden aggressiv angelaufen und der Ball kommt auf unsere linke Seite. Dann rutschte der Ball ins kurze Eck zum 2:0. "Auch zu diesem Zeitpunkt hätten wir die Führung schon höher gestalten müssen.“ so Gian Luca Renner, Trainer der Hausherren, zum Pausenpfiff.

Doch die Freien Turner fanden schnell die passende Antwort. Luca Faustmann stellte nur wenige Minuten später auf 3:1 (56.). Rodrigues verkürzte zwar mit einem sehenswerten Freistoß zum 2:3 (61.), doch erneut Faustmann sorgte kurz darauf mit seinem zweiten Treffer für das 4:2 (61.). Es war bereits sein 13. Saisontor.

Verdienter Heimsieg

Trainer Gian Luca Renner zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben über sehr lange Zeit ein richtig gutes Landesligaspiel gemacht und verdient gewonnen. Wir wussten um die brutale individuelle Qualität des Gegners, die wir vor allem beim 2:1 gegen uns und beim 3:2 gegen uns zu spüren bekommen haben.“

„Wir haben vor allem in den Umschaltsituationen, aber auch nach gut herausgespielten Angriffen zu viel liegen gelassen.“ so Renner kritisierend. Die Reaktion nach den Gegentoren gefiel dem Trainer jedoch besonders. „Wir sind mit dem 3:1 durch Luca Faustmann durch eine Willensaktion zurückgekommen.“ Auch nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 habe seine Mannschaft wieder die richtige Antwort gefunden. „Damit haben wir dem Gegner aufgezeigt, dass wir heute nicht zu schlagen sind.“

Am Ende verteidigten die Braunschweiger den Vorsprung souverän. „Wir haben heute unser Herz auf den Platz gelassen. Wir hatten eine sehr gute Intensität mit dem Ball und auch gegen den Ball. Das hat heute den Unterschied ausgemacht, warum wir das Spiel am Ende verdient gewinnen.“ so Renner abschließend.

Auch Ringe zog trotz der Niederlage ein gemischtes Fazit. „Die zweite Halbzeit war sehr, sehr positiv. Wir sind aggressiv gewesen und die Jungs haben sich in jeden Ball reingehauen.“ Gleichzeitig ärgerte ihn, dass sein Team nach den eigenen Treffern zu schnell wieder Gegentore kassierte. „Immer wenn wir dran waren, haben wir dann wieder das Gegentor bekommen. Und das darf uns so nicht passieren.“

Gifhorn profitier davon, dass das Spitzenspiel zwischen Bleckenstedt und Vorsfelde Remis endete und bleibt in der besten Position um den Titel. Die Freien Turner hingegen springen auf Platz neun, revanchieren sich für das Hinspiel und sind im vierten Spiel unter Renner unbesiegt.