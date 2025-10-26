Freie Turner fahren "ungefährdeten" Heimsieg gegen Lengede ein

„Ich glaube, wir sind gut gestartet und waren dann auch vom Beginn weg gut drin“, sagte Runzer nach dem Spiel. „Wir haben gut nachgesetzt, waren entsprechend aggressiv – was auch dringend notwendig war nach der letzten Woche.“ Die frühe Entschlossenheit zahlte sich schnell aus: Luca Faustmann (15.) und Luis Bendix Canete Cerrilo (19.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung, ehe erneut Faustmann (34.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte.

„Das dritte Tor fiel noch vor der Halbzeit – dann war es eigentlich durch“, so der Coach weiter. „Wir waren auch eigentlich ungefährdet, das Spiel war klar unter Kontrolle.“ In der zweiten Halbzeit nahmen die Turner etwas das Tempo raus. „Da hat uns, glaube ich, die Konsequenz gefehlt, das Ergebnis noch höher zu gestalten und unbedingt nachlegen zu wollen“, erklärte Runzer.

Trotzdem blieb die Partie souverän. Maximilian Fabrice Etienne Meinecke verwandelte in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand. Für Runzer war der Sieg nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch wichtig: „Wichtig war einfach, dass die Jungs nach der letzten Woche wieder das Gefühl haben, so einen Sieg mitzunehmen und mit Rückenwind in die nächsten Aufgaben gehen können.“

Zuvor blieben die Braunschweiger drei Spiele in Serie ohne Dreier. Durch den Sieg kletterte man vorerst auf Rang sieben. Der SV Lengede bleibt auswärts weiterhin punktlos und lässt die Konkurrenz immer weiter davonziehen.