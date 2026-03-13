Freie Turner empfangen Tabellen-Zweiten aus Gifhorn Revanche für klare Hinspiel-Pleite? von NK · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Schneider - FT BS

Die Freien Turner Braunschweig empfangen am Wochenende den MTV Gifhorn. Während Gifhorn als Tabellenzweiter zu den Spitzenteams der Liga gehört, gehen die Freien Turner als Zehnter in die Partie, allerdings mit einer Heimstärke im Rücken. Noch verloren die Freien Turner noch kein Spiel daheim (3 Siege, 6 Remis)..

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw MTV Gifhorn MTV Gifhorn 15:00 PUSH

Trainer Gian Luca Renner weiß um die Qualität des Gegners. „MTV Gifhorn hat eine brutal konstante Hinrunde gespielt. Sie haben vor allem in der Offensive eine große individuelle Qualität, die wir stoppen müssen.“

Das Hinspiel ging deutlich an den MTV Gifhorn, der sich mit 5:1 durchsetzte. Allerdings konnten die Braunschweiger im März des vergangenen Jahres ein Testspiel gegen Gifhorn klar mit 6:0 gewinnen. Während Gifhorn nach einer Niederlage gegen Vorsfelde wahrscheinlich mit Wut im Bauch anreist, sind die Freien Turner seit drei Partien unbesiegt.