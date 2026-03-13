Freie Turner empfangen Tabellen-Zweiten aus Gifhorn

Die Freien Turner Braunschweig empfangen am Wochenende den MTV Gifhorn. Während Gifhorn als Tabellenzweiter zu den Spitzenteams der Liga gehört, gehen die Freien Turner als Zehnter in die Partie, allerdings mit einer Heimstärke im Rücken. Noch verloren die Freien Turner noch kein Spiel daheim (3 Siege, 6 Remis)..
Trainer Gian Luca Renner weiß um die Qualität des Gegners. „MTV Gifhorn hat eine brutal konstante Hinrunde gespielt. Sie haben vor allem in der Offensive eine große individuelle Qualität, die wir stoppen müssen.“
Das Hinspiel ging deutlich an den MTV Gifhorn, der sich mit 5:1 durchsetzte. Allerdings konnten die Braunschweiger im März des vergangenen Jahres ein Testspiel gegen Gifhorn klar mit 6:0 gewinnen.
Während Gifhorn nach einer Niederlage gegen Vorsfelde wahrscheinlich mit Wut im Bauch anreist, sind die Freien Turner seit drei Partien unbesiegt.
Renner erwartet eine intensive Begegnung und fordert von seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel. „Wir müssen und werden anders als im Hinspiel auftreten.“
Trotz der schwierigen Aufgabe blickt der Trainer mit Vorfreude auf die Partie: „Wir freuen uns auf ein intensives Duell mit einer Spitzenmannschaft.“
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Braunschweig.