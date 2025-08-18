Freie Turner Derbysieger, Bleckenstedt siegt dramatisch in Kästorf

In der Landesliga Braunschweig stand am vergangenen Wochenende der zweite Spieltag an und Kästorf lud Bleckenstedt zum Spitzenspiel ein. Außerdem reiste Gifhorn zum Aufsteigerduell gegen den FC Sülbeck/Immensen und im Prinzenpark fand das Braunschweiger Stadtderby statt..

In einem umkämpften Duell trennten sich Eintracht Northeim und der TSC Vahdet Braunschweig 0:0. Beide Teams standen defensiv stabil, nach vorn fehlte jedoch die Durchschlagskraft. Es bleibt dabei, dass Northeim auch im vierten Spiel in Serie nicht gegen Vahdet gewinnt, aber dennoch zuhause gegen die Braunschweiger nicht zu schlagen ist.

Die Freien Turner setzten beim BSC Acosta am Freitagabend ein Ausrufezeichen und gewannen das Derby klar mit 4:0. Maximilian Meinecke (23.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Timon Hallmann (51., 89.) und Len Schneider (56.) den verdienten Auswärtssieg perfekt machten.

Beim 4:1-Auswärtserfolg in Lengede war Dennis Falinski der Mann des Spiels. Der Stürmer traf dreifach (6., 62., 83.) und führte den BSV fast im Alleingang zum Sieg. Nabil Musa (64.) hatte zwischenzeitlich für Lengede verkürzt, ehe Andi Morina (73.) alles klar machte. Auch im fünften Aufeinandertreffen kann Lengede nicht gegen den Bovender SV gewinnen.

Ein abwechslungsreiches 2:2 sahen die Zuschauer in Göttingen. Yannis Fischer (34.) brachte die SVG in Führung, ehe Volkmarode durch Maximilian Maire (52.) und Henri Winter (53.) das Spiel drehte. Per Elfmeter bescherte Maximilian Werner der SVG noch einen Punkt, der aus Sicht des Trainers allerdings zu wenig war.

Der SSV Kästorf schien gegen Germania Bleckenstedt in letzter Minute noch einen Punkt zu retten, doch am Ende jubelten die Gäste. Nachdem Marley Oktay (45.+2) die Führung erzielt hatte, glich Thomas Sonntag (45.+4, Elfmeter) noch vor der Pause aus. Andrea Rizzo (53.) brachte Bleckenstedt in Front, ehe Fatmir Bartolen (90.) spät egalisierte. In der Nachspielzeit (90.+2) schlug Sonntag erneut zu und bescherte Bleckenstedt den 3:2-Auswärtssieg. Kästorf verliert also auch das zweite Spiel der Saison unglücklich.

Der MTV Gifhorn untermauerte seine Ambitionen mit einem deutlichen 4:0-Sieg in Sülbeck/Immensen. Julio Rodrigues, der vom MTV Wolfenbüttel zum Aufsteiger kam, (40., 42., 51.) schnürte dabei einen lupenreinen Hattrick. Jovan Hoffart (87.) setzte den Schlusspunkt. Zweiter Sieg der Saison für den Aufsteiger.