Freie Turner Braunschweig: U17 vorzeitig Meister

– Foto: FT BRaunschweig

Die U17 der Freie Turner Braunschweig hat sich bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Meistertitel in der Landesliga Braunschweig Nord gesichert. Mit sieben Siegen und einem Unentschieden bei keiner einzigen Niederlage ist dem Team der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Ausschlaggebend für den vorzeitigen Titelgewinn war eine Serie starker Auftritte binnen weniger Tage. Gegen Germania Lamme setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch und lieferte damit eine klare Reaktion auf das Hinspiel. Noch deutlicher fiel das Signal im Duell mit dem SSV Vorsfelde aus, einem Absteiger aus der Niedersachsenliga, bei dem die Braunschweiger auswärts ohne Gegentor blieben.

Trainer Teuber hebt Teamleistung hervor

Trainer Lennard Teuber ordnete den Erfolg entsprechend ein: „Nach einer perfekten Hallensaison ziehe ich zum zweiten Mal meinen Hut vor meiner Mannschaft.“ Besonders das Spiel in Vorsfelde habe laut Teuber den bisherigen Saisonverlauf unterstrichen: „Es war unser bestes Saisonspiel. Es hat alles gepasst.“