Freie Turner beweisen "Moral" und holen 0:2 bei Göttingen 05 auf

Göttingen erwischte den besseren Start. „Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit“, erklärte Co-Trainer Jan Steiger nach der Partie. Seine Mannschaft habe „sehr, sehr gut verteidigt“, sei „sehr zweikampfstark“ gewesen und habe spielerisch „variabel agiert“. Die Führung durch Maximilian Herwig in der 14. Minute sowie das 2:0 durch Jannis Wenzel nach 28 Minuten seien daher verdient gewesen.

Steiger ärgerte sich gleichzeitig darüber, dass Göttingen die zahlreichen Chancen nicht konsequenter nutzte. „Wir haben wirklich viele, viele gute Torschancen liegen gelassen und dadurch das Spiel nicht gekillt“, erklärte der Co-Trainer. Insgesamt habe seine Mannschaft in der ersten Hälfte sieben, acht gute Chancen gehabt.

Auch Renner räumte ein, dass seine Mannschaft im ersten Durchgang große Probleme hatte. „Wir waren im ersten Durchgang nicht auf dem Platz“, sagte der Gäste-Trainer. Seine Mannschaft habe „sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball fast alles vermissen lassen“. Deshalb habe man „von Glück reden“ können, dass es zur Pause nur 0:2 stand.

Halbzeitansage fruchtet

„Es wurde in der Kabine dann etwas lauter“, berichtete Renner. Danach habe seine Mannschaft „einfach ein ganz anderen Auftritt“ gezeigt. Die Freien Turner standen kompakter, gewannen mehr Zweikämpfe und verlagerten das Spielgeschehen zunehmend in die Göttinger Hälfte.

Kurz nach Wiederbeginn vergaben die Gäste zunächst noch eine große Chance auf den Anschlusstreffer. Wenig später fiel das 2:1 dann aber doch. „Nico Gerloff spielt den Ball in die Mitte und findet Rashid Younes, der den Ball am Torwart vorbeispitzelt“, schilderte Renner die Szene zum Treffer in der 58. Minute.

Nur sechs Minuten später gelang den Braunschweigern auch der Ausgleich. Wieder kam die Vorlage von Nico Gerloff, diesmal verwertete Luis Bendix Canete Cerrilo zum 2:2. Renner sprach anschließend davon, dass seine Mannschaft bei einigen Situationen sogar noch „ein bisschen mehr Zielstrebigkeit oder Durchschlagskraft“ hätte zeigen können, um vielleicht noch das 3:2 zu erzielen.

Steiger sah die zweite Halbzeit dagegen deutlich ausgeglichener. „Von den guten Torschancen hatten die Freien Turner in der zweiten Halbzeit drei und wir eine“, sagte er. Besonders ärgerlich seien die beiden Gegentore gewesen, weil Göttingen „im Kollektiv nicht gut verteidigt“ habe.

Am Ende konnten beide Teams mit unterschiedlichen Gefühlen auf das Remis blicken. Renner lobte die Moral seiner Mannschaft: „Wir haben Moral bewiesen, dass wir zurückgekommen sind.“ Steiger dagegen sprach von einer verpassten Chance: „Sehr, sehr ärgerlich, dass wir uns für die wirklich richtig gute erste Halbzeit nicht belohnen konnten.“ Dennoch konnten die Hausherren einigen Spielern nochmal Spielzeit geben und wollen im Saisonfinale den dritten Platz erobern, wenn es im direkten Duell gegen den punktgleichen SSV Kästorf geht. Die Freien Turner hingegen haben den achten Platz sicher gemacht.