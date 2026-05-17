Freie Tuner im Kreisoberliga-Topspiel mit Monster-Moral Freie Turnerschaft vor 350 Zuschauern 0:2 und 2:4 bei der Germania hinten - und am Ende eines dramatischen Kreisoberliga-Gipfeltreffens strahlender 5:4-Sieger - der Titel ist greifbar nahe von Martin Gebhard · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Freie Turnerschaft (dunkle Trikots) legte im Kreisoberliga-Schlager bei der Germania meisterliche Moral an den Tag. Nach 0:2 und 2:4 siegte sie 5:4 und hat nun die Gruppenliga vor Augen. Foto: Pia Pfeifer

WIESBADEN. Die Vorentscheidung um den Titel und direkten Aufstieg ist am drittletzten Spieltag in der Kreisoberliga Wiesbaden gefallen: Spitzenreiter Freie Turnerschaft setzte sich bei Verfolger SG Germania 5:4 durch und benötigt nur noch einen Punkt, um das große Ziel zu erreichen. Sollten beide Top-Teams am Ende punktgleich sein, zählt für die Freien der direkte Vergleich. Im Tabellenkeller hat Aufsteiger TuS Medenbach einen eminent wichtigen Dreier gegen SV Hajduk eingefahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SG Germania Wiesbaden Germania Wi. Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 4 5 Abpfiff + Video Das Top-Duell vor rund 350 Zuschauern an der Waldstraße war an Spannung und Dramatik, aber auch an Spielqualität kaum zu überbieten – da waren sich beide Trainer, SG-Coach Stefan Kühne und sein Gegenüber Daniel Pollner, absolut einig. „Wir führen zwei Mal mit zwei Toren (2:0/20. Minute und 4:2/49.) und dürfen das Spiel als erfahrene Mannschaft nicht mehr aus der Hand geben“, raufte sich Kühne die Haare. Zudem ärgerte er sich über Gegentore nach Freistößen. Dazu kam noch ein Foulelfmeter mit dem Necmi Gür beim Spielstand von 2:2 nach Toren von Timur Tischer und Milan Schäfer an FTW-Keeper Anton Semerenko scheiterte (37.). Bereits zuvor (Spielstand 2:0 durch Tore von Gür und Korel Cal) hielt allerdings SG-Torwart Erik Hermanns einen Strafstoß von Abdullah Kasilmis (26.). Die Germanen führten noch bis zur 88. Minute mit 4:3 durch weitere Tore von Ivan Rebic und Amin Arjoun, ehe die Freien durch Milan Schäfer und Ijobed Ebhotemen (90.+6) noch zwei Treffer draufpackten. „Wir bereiten uns nun auf die Aufstiegsrunde vor“, sagte SG-Chef Vassily Anagnostakis. Pollner bilanzierte: „Das war vor allem ein, wenn am Ende auch glücklicher Sieg, der Moral. Wir haben auch einfache Tore kassiert.“

„Die Kraft hat gefehlt“, erklärte FCM-Spielertrainer Yahya El Fachtali Sabbat den jähen Einbruch der Seinen nach der Pause. Allein fünf Tore schoss Paul Luis Faber. Weitere Tore: Youness Oumoussa (2), Salim Marzouki/Clinton Asante, David Rossel, Lars Könenberg, Taha Topcu.

„Es war ein harmonisches und super-angenehmes Spiel“, sah Sonnenbergs Coach Alex Kopp gleichzeitig einen verdienten Dreier nach einem tollen Endspurt – nachdem es noch 3:3 gestanden hatte. Es trafen: Israel Mukamba (2), Elias Fiedler, Mesut Havan, Blessing Eriyo, Ufuk Seyfi/Adnan Kizilgöz (2/ein Foulelfmeter), Sander Ullah. „Sonnenberg war cleverer“, räumte Gäste-Trainer Nima Khanbareh ein. Techniker Ilias Amallah künftig beim FV Delkenheim

„Ein wildes Spiel“, resümierte FVD-Spielertrainer Eric Pascal Bender nach zehn Gelben Karten. „Aber ein hoch verdienter Sieg.“ Tore: Mika Leifermann (2), Jan Schlauer/Zekaryas Endale. Derweil rüstete der FVD weiter mächtig auf für die neue Saison. Als echter Coup gilt der Transfer des 31 Jahre alten und technisch starken Toregaranten Ilias Amallah vom Verbandsligisten Türkischer SV Wiesbaden. Künftig werden unter ihrem neuen Spielertrainer Karim El Bakkaoui vom Gruppengisten SV Erbenheim in einem nahezu runderneuerten Kader auch die vielversprechenden Neuzugänge Younes Boutouil vom Kreisoberligisten TSG Wörsdorf, Nicklas Pitas (SV Erbenheim) sowie aus der U23 des Gruppenligisten FV Biebrich 02 Julian Klee, Tom Kraft und Mohammed Boutakhrit am Wickerbach auflaufen.

„Für uns war das 3:3 (Lawrence Antwi, 90.+1) natürlich unglücklich“, trauerte TuS-Trainer Eldin Avdija, der den Foulelfmeter durch Anton Meyer zum 2:2 als nicht berechtigt ansah, schließlich zwei verlorenen Zählern hinterher. Weitere Tore: Leonard Rohde, Silas Harnisch, Amin Elhamsi/Emil Meyer. Rot sah TuS-Keeper Yannek Habel (55.).

„Uns fällt ein Stein vom Herzen“, war TuS-Trainer Manuel Ulm einfach nur glücklich über den Dreier. Seinem Keeper Dominic Bönsch sprach er nach seiner Glanzparade beim Stand von 3:2 ein Sonderlob aus. „Wir haben Vollgas gegeben und alles rausgehauen“, freute er sich. Tore: Jan Niklas Schmidt (2), Dennis Deider, Alvin Mehra/Ivan Boras, Nikola Belanovic.