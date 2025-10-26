Freie nach Sieg im Topspiel: "Einfach nur glücklich"

Die Freien Turner waren gegen Germania obenauf, siegten 2:1. – Foto: Jörg Halisch

WIESBADEN. Der Besuch des Spitzenspiels in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden zwischen der Freien Turnerschaft und der SG Germania hat sich für die mehr als 200 Fans vollauf gelohnt. Am Ende skandierten die „Freien“ von der Lahnstraße ausgelassen „Spitzenreiter, Spitzenreiter – hey, hey!“ Denn die Mannschaft des Trainerduos Daniel Pollner und René Kleemann konnte gegen die SG Germania mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg (zu sehen im Re-live des Wiesbadener Kurier) Platz eins.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Beide Mannschaften spielten von Beginn an engagiert nach vorne. Aber es waren vor allem die Gastgeber, die sich in der ersten Halbzeit ein ums andere Mal hochkarätige Chancen erspielten. Nach Vorarbeit von FTW-Kapitän Timur Tischer drosch Rechtsverteidiger Ajoub Boujdad den Ball in der vierten Minute volley übers Tor.

Heute, 13:30 Uhr Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden SG Germania Wiesbaden Germania Wi. 2 1 Doch schnell belohnten sich die Freien: Nach schnellem Angriff war Mittelstürmer Abdullah Kasilmis mit einem Flachschuss ins lange Toreck erfolgreich – 1:0 (10.). FTW-Angreifer Laurin Hake, der ein sehr starkes Spiel machte, zwang Germania-Torwart Dennis Rothenbächer zur Glanzparade (18.). Auf der anderen Seite rettete der 19-jährige und gut aufgelegte FTW-Keeper Daniel Bernstein vor Linksverteidiger Gjergj Prebreza reaktionsschnell auf der Linie (21.). Beide Mannschaften erarbeiteten sich bis zum Pausenpfiff weitere gute Chancen – doch es blieb bis dahin bei der knappen Führung der Freien. „In der ersten Hälfte müssen wir 2:0 oder 3:0 führen“, hielt FTW-Coach Pollner fest. Sein Gegenüber, Stefan Kühne, räumte ein: „Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir mit 0:2 in die Halbzeit gehen.“