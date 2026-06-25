 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Freie FSJ-Stelle beim SV Gimbsheim

Der Anpfiff ins Leben Partnerverein SV Gimbsheim bietet eine FSJ-Stelle an +++ Start im August oder September 2026 möglich

von Anpfiff ins Leben · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser
Der SV Gimbsheim sucht noch eine FJSlerin oder einen FSJler für die neue Saison.
Der SV Gimbsheim sucht noch eine FJSlerin oder einen FSJler für die neue Saison. – Foto: Anpfiff ins Leben

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Sportbegeisterte, die sich sozial engagieren möchten aufgepasst! Der Anpfiff ins Leben Partnerverein SV Gimbsheim bietet eine spannende Erfahrung mit der Möglichkeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in seinem gemeinnützigen Verein zu absolvieren.

Dort gibt es vielfältige Aufgaben kennenzulernen und sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen, Veranstaltungen zu organisieren und soziale Projekte zu betreuen.

Die Vereinsverantwortlichen des SV Gimbsheim freuen sich auf Bewerbungen und bieten einen flexiblen Einstieg in das FSJ im August oder September.

Interessierte dürfen sich gerne bei Steven Jones, Koordinator Sport/Schule/Beruf/Soziales beim SV Gimsbheim, melden.

Mail: s.jones@ail-ev.de

Telefon: 06249/8044966

Mobil: 0175/8514765