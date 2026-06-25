Freie FSJ-Stelle beim SV Gimbsheim

von Anpfiff ins Leben · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

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Der SV Gimbsheim sucht noch eine FJSlerin oder einen FSJler für die neue Saison. – Foto: Anpfiff ins Leben

Sportbegeisterte, die sich sozial engagieren möchten aufgepasst! Der Anpfiff ins Leben Partnerverein SV Gimbsheim bietet eine spannende Erfahrung mit der Möglichkeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in seinem gemeinnützigen Verein zu absolvieren.

Dort gibt es vielfältige Aufgaben kennenzulernen und sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen, Veranstaltungen zu organisieren und soziale Projekte zu betreuen.

Die Vereinsverantwortlichen des SV Gimbsheim freuen sich auf Bewerbungen und bieten einen flexiblen Einstieg in das FSJ im August oder September.