Freidhofer: »....sonst wird es ein böses Erwachen geben«

In der Bezirksliga Ost hat die SpVgg Ruhmannsfelden am vergangenen Wochenende wieder die Tabellenführung übernommen. Heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) müssen die Lerchenfeld-Kicker im Totopokal-Viertelfinale des Fußballkreis Ost beim SV Haibach ran, der in der Kreisliga Straubing seid inzwischen fünf Spieltagen ungeschlagen ist und einen guten vierten Rang belegt.
"Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Haibach ist eine gute Kreisligamannschaft", weiß Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer, der mit den beiden bisherigen Pokal-Auftritten seiner Schützlinge überhaupt nicht zufrieden war. Beim Kreisklassisten SV Prackenbach setzten sich die Grün-Weißen erst im Elfmeterschießen durch und auch der 3:1-Erfolg beim A-Klassisten TSV Metten war wahrlich kein fußballerisches Feuerwerk. "Das waren zwei ganz schwache Vorstellungen. In Haibach werden wir eine engagierte Leistung brauchen, sonst wird es ein böses Erwachen geben. Unser Ziel ist es, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden uns ins Halbfinale einzuziehen." Grundsätzlich ist der 53-jährige Übungsleiter mit der sportlichen Entwicklung vollauf zufrieden: "In der Vorsaison haben wir zehn Spiele gewonnen, jetzt haben wir nach 13. Spieltagen bereits neun Siege. Die Richtung stimmt, aber wir dürfen nicht nachlassen, denn die Spitzengruppe der Bezirksliga Ost ist breit und die Klasse präsentiert sich sehr ausgeglichen."
Beim SV Haibach ist die Stimmung nach den Erfolgen der letzten Wochen hervorragend. Obwohl mit Alexander Fuchs (zum TB 03 Roding) und Moritz Matschoss (TSV Bogen) gleich zwei Leistungsträger in die Landesliga gewechselt sind, spielt das Team bis dato in der Kreisliga Straubing eine mehr als ordentliche Rolle und darf sogar Richtung Tabellenplatz zwei schielen. Trainer Markus Rainer hält den Ball allerdings flach: "Unser Blick ist weiter nach unten gerichtet. Wenn wir die 30-Punkte-Marke geknackt haben, können wir uns andere Ziele setzen." Dem Pokal-Duell gegen Ruhmannsfelden blickt der ehemalige Bayernliga-Verteidiger sehr entspannt entgegen: "Wir freuen uns auf den Vergleich mit dem Bezirksliga-Tabellenführer, den sich die Jungs verdient haben und diesen genießen sollen. Die Rollen sind klar verteilt, trotzdem wollen wir versuchen, die Gäste bestmöglich zu fordern und vielleicht können wir überraschen."
Personalien: Die Hausherren müssen ohne ihren Torjäger Stephan Mühlbauer sowie Thomas Mühlbauer und Samuel Maier auskommen. Ruhmannsfelden hat ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen. Der formstarke Angreifer Fabian Schiller ist angeschlagen und muss ebenso wie Kapitän Stefan Wittenzellner passen. Auch Michael Wittenzellner, Korbinian Menacher und Johann Greipl stehen auf der Ausfallliste der Gäste.