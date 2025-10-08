Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer stellt sich beim SV Haibach auf einen harten Pokalfight ein – Foto: Harry Rindler

Freidhofer: »....sonst wird es ein böses Erwachen geben« Bezirksliga-Primus SpVgg Ruhmannsfelden ist bereits heute Abend im Pokal-Einsatz beim SV Haibach Verlinkte Inhalte präsentiert von Totopokal Ndb. Ost R'felden Haibach

In der Bezirksliga Ost hat die SpVgg Ruhmannsfelden am vergangenen Wochenende wieder die Tabellenführung übernommen. Heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) müssen die Lerchenfeld-Kicker im Totopokal-Viertelfinale des Fußballkreis Ost beim SV Haibach ran, der in der Kreisliga Straubing seid inzwischen fünf Spieltagen ungeschlagen ist und einen guten vierten Rang belegt.

"Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Haibach ist eine gute Kreisligamannschaft", weiß Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer, der mit den beiden bisherigen Pokal-Auftritten seiner Schützlinge überhaupt nicht zufrieden war. Beim Kreisklassisten SV Prackenbach setzten sich die Grün-Weißen erst im Elfmeterschießen durch und auch der 3:1-Erfolg beim A-Klassisten TSV Metten war wahrlich kein fußballerisches Feuerwerk. "Das waren zwei ganz schwache Vorstellungen. In Haibach werden wir eine engagierte Leistung brauchen, sonst wird es ein böses Erwachen geben. Unser Ziel ist es, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden uns ins Halbfinale einzuziehen." Grundsätzlich ist der 53-jährige Übungsleiter mit der sportlichen Entwicklung vollauf zufrieden: "In der Vorsaison haben wir zehn Spiele gewonnen, jetzt haben wir nach 13. Spieltagen bereits neun Siege. Die Richtung stimmt, aber wir dürfen nicht nachlassen, denn die Spitzengruppe der Bezirksliga Ost ist breit und die Klasse präsentiert sich sehr ausgeglichen."





