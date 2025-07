Freidhofer: »Für mich geht es jetzt richtig los«

"Für mich geht es jetzt richtig los. Die drei Monate nach der Winterpause konnten sich die Mannschaft und ich aneinander gewöhnen. Die Vereinspriorität lag bei der Unterstützung der zweiten Mannschaft im Kreisliga-Aufstiegskampf. Das soll aber keine Ausrede für unsere nicht zufriedenstellende Frühjahrsbilanz sein", zeigt sich Coach Freidhofer durchaus selbstkritisch. Die alte Saison ist aber längst abgehakt und der Fokus liegt auf der mit einem Auswärtsspiel beim TSV Grafenau beginnenden Runde. Vielversprechend läuft bisher die Vorbereitung, in der man mit einem 3:2-Auswärtserfolg beim Landesligisten 1. FC Bad Kötzting ein erstes Ausrufezeichen setzen konnte.







"Wir haben gute Neuzugänge bekommen und auch die beiden Spieler, die wir aus der zweiten Mannschaft nach oben gezogen haben, sind absolute Bereicherungen. Der Konkurrenzkampf ist groß, die Trainingsbeteiligung liegt aktuell bei knapp 85 Prozent", berichtet Freidhofer, der keinen Hehl daraus macht, dass die Grün-Weißen vorne mitmischen wollen: "Unser Ziel ist ein Rang im vorderen Tabellendrittel. Alles andere wäre für mich eine Enttäuschung." Am Wochenende steht ein herausfordernder Doppeltest auf dem Programm. Am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) proben Wittenzellner, Brunner & Co. beim Bayernliga-Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg, ehe am Sonntag (16 Uhr) Landesligist SpVgg Lam seine Visitenkarte am Lerchenfeld abgibt. "Das sind natürlich echte Hausnummern. Hauzenberg wird nach der Klatsche gegen Hankofen bestrebt sein, sofortige Wiedergutmachung zu betreiben. Lam hat eine sehr spielstarke Truppe, die man nicht ins Rollen kommen lassen darf. Wir wollen uns bestmöglich zur Wehr setzen und erhoffen uns zwei respektable Ergebnisse", verrät der frühere Klassefußballer, der auf die Urlauber Marcel Steinbauer, Markus Stadler und Niklas Kämmerer verzichten muss. Co-Trainer Bastian Kilger ist verletzt.





Den hohen Aufwand - von Dingolfing bis in die Bayerwald-Marktgemeinde sind es rund 65 Kilometer - nimmt Jochen Freidhofer bislang sehr gerne in Kauf. "Als ich die Anfrage von Ruhmannsfelden bekommen habe, tauschte ich mich vor meiner Zusage mit einem langjährigen Freund aus, der den Verein sehr gut kennt. Er hat mir nur Positives berichtet und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Die Verantwortlichen und das Umfeld sind top und auch die Zusammenarbeit mit dem Team ist einwandfrei. Nun müssen wir nur noch sportlich liefern, dann passt alles", schmunzelt der zweifache Familienvater, der großen Respekt vor der Bezirksliga Ost hat: "Ich kenne die Liga mittlerweile gut und die ist alles andere als einfach. Die Spiele sind fast alles sehr umkämpft und körperlich. Selbstläufer-Partien gibt es keine."