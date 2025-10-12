Freiburgs Trainer Hülsen wechselt den Sieg ein

Es folgt ein ausführlicher Spielbericht von Immenbecks Coach Marvin König:

"Beide Teams starteten verhalten, schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, ließen aber offensiv einiges vermissen. Freiburg/Oederquart kam durch Distanzschüsse ein paar Mal gefährlich vors Tor, doch Sven Döscher zeigte starke Paraden und hielt die Null fest. Schön anzusehender Fußball blieb jedoch Mangelware. Zwischen der 30. und 45. Minute drehten wir dann auf und kamen mit mehr Zug zum Tor, allerdings ohne Ertrag. Die besten Chancen wurden liegengelassen, einmal rettete der Pfosten für Freiburg. So ging es anstatt 2:0 mit einem 0:0 in die Pause.

Nordkehdinger wechseln und treffen

Nach Wiederanpfiff kam der klassische Kaltstart: 49. Minute, 0:1 durch Fabian Engelhardt, effektiv, aber glücklich. Wir versuchten uns zurückzukämpfen, Raschke köpfte an die Latte, das zweite Mal Aluminiumpech. In der 70. Minute nutzte Freiburg dann einen Freistoß aus dem Halbfeld, die Abwehr pennte komplett und verhielt sich jugendhaft und Jakob Mahler erhöhte auf 0:2. Trotz allem steckte meine Mannschaft nicht auf. Hartel scheiterte per Kopf erneut am Aluminium, das dritte Mal Metall! Spätestens da war klar, heute wollte der Ball einfach nicht rein. In der Schlussminute setzten die Gäste den Schlusspunkt, Fabian Engelhardt tankte sich rechts durch, ließ unsere müde gewordene Abwehr stehen und vollendete zum 0:3-Endstand.



Uns war klar, dass es heute wieder ein schweres Spiel wird. Freiburg hat das sehr diszipliniert und eklig gespielt, Glückwunsch dazu. Wir hatten genug Chancen, aber heute wäre der Ball wohl auch nach 60 weiteren Minuten nicht reingegangen. Dreimal Aluminium sagt eigentlich alles. Trotzdem darf man was mitnehmen.

Fazit:

Wir zeigten trotz des Ergebnisses eine kämpferische Leistung und können auf die spielerischen Phasen der ersten Hälfte aufbauen. Jetzt gilt es, die Köpfe oben zu behalten, denn der Herbst wird noch einiges abverlangen, tiefe Plätze, enge Spiele und jede Menge Charakterproben", sagte Eintracht Trainer Marvin König zum Spiel.

Die Nordkehdinger sind jetzt bereits seit fünf Spielen ungeschlagen.

Schiedsrichter: Philipp Hollmann - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Fabian Engelhardt (49.), 0:2 Jakob Mahler (70.), 0:3 Fabian Engelhardt (90.).