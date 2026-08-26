Freiburgs Kapitän tritt kürzer „Drei Fragen an ...“: Olaf Schütt – „Kräfte in Nordkehdingen bündeln“ von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Olaf Schütt – Foto: Tim Hellwege

Beinahe wäre der SG Freiburg/Oederquart in der vergangenen Saison nach 15 Jahren die Rückkehr in die Kreisliga gelungen. Großen Anteil daran hatte Kapitän Olaf Schütt, der eigentlich kaum aus dem Team der Nordkehdinger wegzudenken ist. Manchmal kommt es anders.

Du gehörst seit über zehn Jahren zu den Leistungsträgern der SG Freiburg/Oederquart und möchtest jetzt kürzertreten. Wie kommt das und wie soll das genau aussehen? Auch wenn mir von meinen Eltern beigebracht wurde, einen Sport entweder ganz oder gar nicht zu betreiben, ist mir der zeitliche Faktor, gerade bei den Auswärtsspielen, mittlerweile zu hoch, sodass ich hier zunehmend passen werde. Zudem merke ich, dass die körperliche Erholung nach den Spielen deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als früher.

Ihr habt nach schwachem Start in der letzten Saison eine grandiose Runde in der 1. Kreisklasse gespielt. Beinahe wäre der Aufstieg in die Kreisliga gelungen. Wie ist dieser Aufschwung zu erklären? Wir haben seit Langem mal wieder einen breiteren Kader. Auf allen Positionen gab es Konkurrenz, wodurch die Trainingsbeteiligung stets gut war und jeder im Spiel sein Bestes geben musste, um seinen Startplatz nicht zu verlieren. Nach dem Ausrutscher beim FC Oste/Oldendorf II war klar, dass wir uns wieder auf das fokussieren müssen, was wir am besten können – verteidigen. Und das war dann schließlich auch die Basis unseres Erfolges in der restlichen Saison.