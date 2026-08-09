Freiburgs glücklicher Saisonstart gegen Jork

Fabian Engelhardt schoss die Nordkehdinger zum 1:0-Erfolg über den TuS Jork. – Foto: Tim Hellwege

Die Saison 2026/27 ist eröffnet! Zum ersten Mal seit 2016 begann die SG Freiburg/Oederquart eine Saison mit einem Dreier, damals in der 2. Kreisklasse mit 8:0 gegen den SV Burweg. Gegen den weit angereisten TuS Jork erzielte Fabian Engelhardt bereits früh den 1:0-Siegtreffer.

"Das Spiel war grottenschlecht. Wir fingen gut an, 15 bis 20 Minuten machten wir das ganz ordentlich, dann war alles vorbei", sagt Freiburgs Coach Ernst Hülsen. In dieser kurzen guten Phase fiel auch der Siegtreffer. Blerim Dudaj hatte den Ball stark erobert und Fabian Engelhardt bedient. Beide Mannschaften mussten gleich zu Saisonbeginn auf eine Vielzahl an Akteuren verzichten. "Urlauber und Verletzte. Das wird vielleicht nächste Woche besser", so Hülsen. Nach 20 Minuten fanden die Altländer besser in die Partie, wurden zweikampfstärker. Außer einem Schuss von Patrick Hanke, den SG-Schlussmann Henk Beckmann gut parierte, waren sie bis zur Halbzeit nicht gefährlich. Beckmann kehrte nach zwei Jahren Pause zurück in den Freiburger Kasten.

Auch nach dem Wechsel fand die SG nicht zurück in die Begegnung. "Wir hatten uns einiges in der Halbzeit vorgenommen, spielten aber weiter schlecht. Aber der Wille war da", beschreibt Ernst Hülsen. Die Gäste wurden immer wieder aufgebaut, bekamen Übergewicht. Ein Freistoß von Patrick Hanke führte beinahe zum Ausgleich. Er schlenzte an der schlecht postierten Mauer vorbei, Henk Beckmann konnte den Ball nicht festhalten, doch ein Jorker brachte das Kunststück fertig, aus ein bis zwei Metern an Beckmann zu scheitern. "Den hat Henk stark gehalten, nachdem er den Freistoß hätte festhalten müssen. Insgesamt zeigte er aber eine gute Leistung, neben Olaf Schütt und Dineshkumar Shanmuganathan", sagt der SG-Trainer.

Jork versucht alles

In den letzten zehn Minuten versuchten die Gäste noch einmal alles, doch die zweikampfintensive Partie ging glücklich mit 1:0 an die Hausherren. "Die Punkte nehmen wir jetzt erstmal so mit, aber es war noch viel Luft nach oben."

Schiedsrichter: Justus Dralle - Zuschauer: 10

Tore: 1:0 Fabian Engelhardt (6.).