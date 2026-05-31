Freiburg/Oederquart wahrt die Aufstiegschancen

Freiburgs Bastian Lenden schoss seinen ersten Doppelpack. – Foto: Michael Brunsch

Die Gäste mussten vor allem auf Toptorjäger Louis von Ahnen verzichten, der zuletzt die Ampelkarte sah. "Wir hatten im ersten Durchgang eigentlich alles im Griff, Burweg hatte keine nennenswerte Torchance und wir nutzten unsere Gelegenheiten", sagt SG-Trainer Ernst Hülsen. Zunächst sah es allerdings nicht so gut aus. Der einzige echte Angreifer, Blerim Dudaj musste bereits nach einer Viertelstunde mit starken Rückenproblemen runter. So gab Trainersohn Max Luca Hülsen nach über einem Jahr Pause in der ersten Mannschaft sein Comeback, das so früh nicht geplant war.

Bastian Lenden trifft zweimal Es trat noch ein weiterer Spieler in den Mittelpunkt. Bastian Lenden, der aufgrund des chronischen Stürmermangels immer wieder in der Offensive aufgestellt wird, entwickelte sich zum Torjäger. Beim 1:0 wurde er 25 Meter vor dem Kasten von den Burwegern sträflich vernachlässigt, so dass er allein Richtung Tor laufen konnte und beim 2:0 staubte er ab, nachdem SV-Ersatztorwart Andre Boncio einen Schuss von Max Luca Hülsen nicht festhielt. In Durchgang zwei merkte man den Gästen an, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. "25 Minuten versuchten sie, uns unter Druck zu setzen, doch die ganz klaren Möglichkeiten hatten sie nicht. Nach 70 Minuten konnten wir uns wieder ein wenig befreien", so Hülsen.