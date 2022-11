Freiburg/Oederquart mit klarem Derbysieg 1. Kreisklasse: Nordkehdinger eine Nummer zu groß für D/A V - Kapitän Schütt trifft doppelt

Die SG Freiburg/Oederquart verlor zuletzt etwas unglücklich 3:4 in der Nachspielzeit beim Tabellenführer in Apensen. Der Start im Derby gehörte den Gästen. Mit einem schönen Schuss scheiterte Sascha Rinne an SG-Torwart Mika Koslowski. „Nach etwa zehn Minuten übernahmen wir die Partie, setzten uns in der D/A-Hälfte fest, ohne gefährlich vor das Tor zu gelangen“, meinte Freiburgs Coach Ernst Hülsen. Ein Doppelschlag brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde auf die Siegerstraße. Zunächst nutzte Fabian Engelhardt eine Unachtsamkeit in der Drochterser Hintermannschaft. Nur zwei Zeigerumdrehungen später stellten die Gäste für einen Freistoß 40 Meter vor dem Tor noch die Mauer, als Lennard Grütter einfach mal abzog und zum 2:0 traf. Kurz nach Wiederbeginn sorgte Blerim Dudaj nach schöner Kombination über vier Stationen bereits für die Entscheidung. Er lief frei durch und markierte das 3:0. „Wenig später scheiterte Florian Marx an Mika Koslowski. Das hätte nochmal spannend werden können“, so Hülsen. Ein Freistoß von Max Luca Hülsen leitete das 4:0 ein. Kapitän Olaf Schütt war zur Stelle und es stand nach 52 Minuten bereits 4:0. Von den Gästen dann kaum noch etwas zu sehen. Olaf Schütt setzte sich kurz vor dem Ende im eins gegen eins durch und markierte den Schlusspunkt. „Wir strotzen vor Selbstbewusstsein und haben viel dazugelernt. Dann steht man plötzlich zurecht oben in der Tabelle, so der SG-Trainer, der seinen Spieler Samuel Pennell, aber auch Schiedsrichter Christopher Blank lobte. „Ein guter und souveräner junger Schiri. Ich habe selten einen Besseren gesehen“, so das Lob. Während seine Mannschaft am kommenden Wochenende zum Start der Rückrunde den ASC Cranz-Estebrügge II erwartet, muss die Spielvereinigung gegen den TSV Apensen II ran.

Schiedsrichter: Christopher Blank - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Fabian Engelhardt (29.), 2:0 Lennard Grütter (31.), 3:0 Blerim Dudaj (46.), 4:0 Olaf Schütt (52.), 5:0 Olaf Schütt (85.)