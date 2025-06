Freiburger Nachbarschaftsduell um den südbadischen Pokal der Frauen

Am Pfingstmontag treffen beide Frauenteams im Finale des südbadischen Pokals aufeinander.

Im Freiburger Süden kommt es an Pfingsten zu einem Nachbarschaftsduell der besonderen Art. Für das Frauenfinale im südbadischen Fußballpokal haben sich die SG ESV/PSV Freiburg und der FC Freiburg-St. Georgen qualifiziert. Die Spielfelder beider Teams liegen per Luftlinie keine 200 Meter auseinander. Wer das Endspiel am Pfingstmontag, 15 Uhr, auf dem Rasen des Polizei-SV (PSV) gewinnt, steht im DFB-Pokal. Doch die Vorfreude ist auf beiden Seiten vor allem aufgrund des Derby-Charakters und der Aussicht auf den ersten Pokalsieg groß.