Freiburger FC verlängert mit seinem Trainerteam

Seit September letzten Jahres, übernahm der 31 Jährige die Geschicke in der ersten Mannschaft. Daoudi, welcher in der Saison 22/23 bereits den Klassenerhalt in der EnBw U19 Oberliga schaffte (5 Absteiger, 14 Mannschaften) und zu Beginn der Saison die U23 übernommen hatte, wird von Seiten des Vereins vollstes Vertrauen geschenkt, so der sportliche Leiter Michael Musiol.

Auf Tabellenplatz 18 mit einem Torverhältnis von 4:13 nach fünf Spielen, übernahm er die Mannschaft und gab dieser die Sicherheit und Struktur zurück. Derzeit auf Platz 13, einen Punkt vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt, wird Woche für Woche um den Klassenerhalt in der Verbandsliga gekämpft.