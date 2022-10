Der Freiburger FC, hier vorne links mit David Tritschler, geriet gegen Göppingen ins Straucheln. – Foto: Andreas Klein

Freiburger FC unterliegt nach schwacher Leistung dem 1. Göppinger SV Das Debakel des Offenburger FV beginnt schon bei der Anreise +++ FC Villingen nach 0:2 in Großaspach im Tabellenkeller

Die Hoffnungen, die die beiden ansprechenden Leistungen gegen Offenburg und in Rielasingen-Arlen mit vier Punkten als Lohn geschürt hatten, waren nur von kurzer Dauer. Gegen den zugegebenermaßen bislang stärksten Gegner in dieser Saison verfiel das Team des Freiburger FC wieder in alte Muster, enttäuschte mit einer nie Oberliga-Ansprüchen genügenden Leistung auf ganzer Linie und unterlag dem 1. Göppinger SV mit 0:4 (0:3).

Bittere Niederlage für die Nullachter beim Tabellenzweiten: Die SG Sonnenhof Großaspach gewann das Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den FC 08 Villingen mit 2:0 (1:0).Während der 90 Minuten hielten die Fußballer aus der Doppelstadt gut dagegen und standen am Ende doch mit leeren Händen da bei der aktuell besten Heimmannschaft der Liga. Die Niederlage kam nicht unerwartet, die Entstehung war jedoch unglücklich. Ein früher Gegentreffer zum 1:0 von Nico Engel nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß im zweiten Versuch (9.) sowie ein später Knockout mit dem 2:0 rund 180 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit durch Sasha Diakiese (87.) besiegelten den Fortbestand der sportlichen Talfahrt der Nullachter. Sieben Begegnungen in Serie haben die Nullachter nicht mehr gewonnen. 0:2, 0:2, 1:1, 1:1, 0:1, 0:1, 2:2 – es liest sich wie eine einfache Zahlenkombination. Dahinter verbirgt sich fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, um selber Tore herauszuspielen. Und die Nullachter haben wenig Glück. Zehn Gegentreffer in sieben Partien sind beileibe kein miserabler Wert. Doch viermal ohne eigenen Treffer zu bleiben und nur magere vier erzielte Törchen zeigen das Dilemma auf. Zudem war Sonnenhof-Keeper Max Reule unüberwindbar, der bislang in sechs Heimpartien nur einen Gegentreffer kassierte und in der ersten Halbzeit Villingens Stürmer Ibrahima Diakité ausbremste (30.). SG-Stürmer Dominik Salz vergab das 2:0 (60.), Tevfik Ceylan scheiterte an Reule (66.) und verpasste das 1:1. Dos Santos hätte die Partie allerdings schon in der 74. Minute entscheiden können, was Diakiese mit einem Abstauber zum 2:0 in der Schlussphase gelang.



Villingens Trainer Marcel Yahyaijan war mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden, sprach allerdings von einer couragierten Leistung seiner Elf, die im Angriff zu durchschaubar agierte, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.



FC 08 Villingen: Klose – Ovuka, Busam (51. Ceylan), Bruno, Tadic (74. Hertrich), Brändle, Zölle, Pintidis, Albrecht (66. Foulon), Boulachab (51. Cristilli), Diakité. Tore: 1:0 Engel (9.), 2:0 Diakiese (87.). SR: Rotter. Zuschauer: 280.

"Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, hatten zwar nur eine oder zwei Strafraumszenen, dafür aber hinten auch nicht viel zugelassen", erzählte Co-Trainer Marco Petereit. Selbst nach dem 0:2 nach 52 Minuten sei die Zuversicht noch groß gewesen. Zwangsläufig habe man dann jedoch hinten aufmachen müssen und sei gnadenlos überrollt worden, "wie wir es uns nicht hatten vorstellen können", so Petereit. Zwischen der 73. und der 78. Minute schlug der Ball dreimal im Netz von OFV-Torwart Jonas Witt ein. "Da war die Messe natürlich gelesen", so Petereit – und die Enttäuschung riesig. Der Spieltag begann wieder einmal bei der Anreise schon desaströs. Kurz vor dem Ziel sorgte eine Vollsperrung der A 8 für eine eineinhalbstündige Verzögerung, weshalb die Partie erst 45 Minuten später angepfiffen werden konnte. "Das ist natürlich alles nicht entscheidend, aber es spielt doch mit rein", sagte Petereit.



Zur Pause musste Jean-Gabriel Dussot gelb-rot-gefährdet vom Feld, nach knapp einer Stunde schied Yannic Priéto mit Rückenproblemen aus. Zwar lag der OFV zu diesem Zeitpunkt schon 0:2 hinten, "trotzdem hatten wir noch immer ein gutes Gefühl, dass etwas zu holen sein würde." Doch nach diesen Wechseln verloren die Ortenauer den Faden und wurden kalt erwischt.



OFV: Witt; Hirth (79. Leopold), Harter, Priéto (57. Njike), Leist, Tsolakis, Kopf, Feger (63. Pies), Dussot (46. Hamka), Petereit, Kehl. Tore: 1:0 Gür (12.), 2:0 Kranitz (52.), 3:0 Piljek(73.), 4:0 Fink (76.), 5:0 Hecht-Zirpel (78.). SR: Leyhr (Münsingen). ZS: 300.