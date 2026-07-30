 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Freiburger FC trifft im DFB-Pokal der U19 auf "Fohlen" aus Gladbach

Erstmals seit 1999 ist ein Nachwuchsteam des Freiburger FC im DFB-Pokal vertreten

von Andreas Klein (BZ) · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser
Markus Feger (links), hier noch als Spieler des Offenburger FV gegen den Freiburger FC um Alexander Martinelli, trainiert seit Saisonbeginn die A-Junioren des FFC.
Markus Feger (links), hier noch als Spieler des Offenburger FV gegen den Freiburger FC um Alexander Martinelli, trainiert seit Saisonbeginn die A-Junioren des FFC. – Foto: Achim Keller

Verlinkte Inhalte

A-Jugend-DFB-Pokal
A-Junioren OL BaWü
FreiburgerFC
Borussia MG

Erstmals seit 1999 ist ein Nachwuchsteam des Freiburger FC im DFB-Pokal vertreten: Am Sonntag (11 Uhr) bekommen es die U-19-Fußballer des FFC mit dem Bundesliganachwuchs aus Mönchengladbach zu tun.

ie U19 des SC Freiburg hatte sich durch den 2:1-Sieg im südbadischen Pokalfinale gegen den Freiburger FC die Teilnahme am DFB-Pokal gesichert. Der 2:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga bescherte den SC-Junioren schließlich Platz zwei in der Abschlusstabelle der Hauptrunde Liga B Gruppe D, was ebenfalls zur Teilnahme DFB-Pokal berechtigte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.