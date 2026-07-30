Freiburger FC trifft im DFB-Pokal der U19 auf "Fohlen" aus Gladbach Erstmals seit 1999 ist ein Nachwuchsteam des Freiburger FC im DFB-Pokal vertreten von Andreas Klein (BZ) · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

Markus Feger (links), hier noch als Spieler des Offenburger FV gegen den Freiburger FC um Alexander Martinelli, trainiert seit Saisonbeginn die A-Junioren des FFC. – Foto: Achim Keller

Erstmals seit 1999 ist ein Nachwuchsteam des Freiburger FC im DFB-Pokal vertreten: Am Sonntag (11 Uhr) bekommen es die U-19-Fußballer des FFC mit dem Bundesliganachwuchs aus Mönchengladbach zu tun.