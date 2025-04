Freiburger FC mit drei Neuzugängen aus der eigenen Jugend

Sieben Spiele hat der Freiburger FC noch zu bestreiten, in denen er den dritten Abstieg in die Landesliga vermeiden kann. „Wir machen uns keinen großen Druck mehr“, sagt Trainer Mohamed Daoudi, „werden aber versuchen, in den Spielen nochmal Gas zu geben.“

In diesen noch ausstehenden Partien hätte man nur zu gerne auf die Unterstützung von Daniel Himmelsbach gezählt, wie Daoudi bestätigt. Doch der letztjährige Manschaftskapitän, der mit seinem unbändigen Kampfgeist stets ein Vorbild für seine Mitspieler war, seine Zukunft vor einem Jahr allerdings offen gelassen hatte, entschied sich nun, nach der Rückkehr von einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt gegen seinen Ex-Verein und schnürt fortan die Kickschuhe für den Landesligisten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Er kam bereits am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Laufenburg eine Halbzeit lang zum Einsatz.

Unterdessen laufen im Dietenbach-Sportpark die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Am Rande der Partie am Samstag gegen Teningen wurde bekannt, dass drei Akteure der U19, die kurz vor der Rückkehr in die Oberliga steht, in den Kader der Aktiven übernommen werden: Alexander Nzwerem (18), Juri Brenneisen (18) und Amiel Gilbert (18). Diese Vereinbarung gilt ligaunabhängig.