Freiburger FC macht Top-Los im Pokal gegen den Bahlinger SC klar

In der ersten Hauptrunde des südbadischen Pokals legte der VfR Hausen eine Halbzeit lang einen starken Auftritt hin. Durch Treffer von Leandro Einecker (20.) und Shqipon Bektasi (30.) sorgte die Elf von der Möhlin am Samstag gegen den Verbandsliga-Konkurrenten SF Elzach-Yach bereits zur Pause für den 2:0-Endstand. Die personell geschwächten Elztäler hatten bis dahin klar das Nachsehen. Hausen kombinierte zuweilen sehenswert und ließ es angesichts der hohen Temperaturen nach dem Seitenwechsel ruhiger angehen.

Damit kommt's in der zweiten Runde am Mittwoch, 27. August, 17.30 Uhr, zum Derby gegen den FC Auggen in der Möhlin-Arena. Die Auggener setzten sich mit 1:0 beim Landesligisten SV Sinzheim durch. Simon Dischinger erzielte auf Vorarbeit von Jonathan Ehret bereits in der 11. Minute den einzigen Treffer für den Pokalfinalisten der Vorsaison. "Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir noch einen zweiten Treffer nachlegen, war's insgesamt ein dominanter Auftritt", sagte FCA-Trainer Marco Schneider. Bitter für die Markgräfler: Zugang Daniels Ontuzans musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.