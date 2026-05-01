Freiburger FC kommt beim FC Waldkirch nicht über ein 0:0 hinaus Das Duell in der Fußball-Landesliga endet torlos. von Karlheinz Hinn (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Im Mittelfeld begegnen sich beim 0:0-Unentschieden am Mittwochabend FFC-Spieler Juri Brenneisen (links) und Sevilon Mensah vom FC Waldkirch. – Foto: Achim Keller

Nicht wirklich vorwärts geht es für den Freiburger FC im Kampf um den Anschluss zu Platz zwei und für den FC Waldkirch im Ringen um den Klassenerhalt. Das Duell in der Fußball-Landesliga endet torlos.