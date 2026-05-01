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Freiburger FC kommt beim FC Waldkirch nicht über ein 0:0 hinaus
Das Duell in der Fußball-Landesliga endet torlos.
von Karlheinz Hinn (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Im Mittelfeld begegnen sich beim 0:0-Unentschieden am Mittwochabend FFC-Spieler Juri Brenneisen (links) und Sevilon Mensah vom FC Waldkirch. – Foto: Achim Keller
Nicht wirklich vorwärts geht es für den Freiburger FC im Kampf um den Anschluss zu Platz zwei und für den FC Waldkirch im Ringen um den Klassenerhalt. Das Duell in der Fußball-Landesliga endet torlos.
In der vorgezogenen Partie des 26. Spieltags bestimmten am Mittwochabend in Waldkirch beide Defensivabteilungen das Geschehen. Auf dem hervorragend bespielbaren Rasen des Elztalstadions gelang es beiden Teams in der ersten Hälfte nur selten, gefährlich in den gegnerischen Strafraum vorzudringen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.