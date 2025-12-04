Freiburger FC: Geldstrafen und Platzsperren nach Streit mit Schiris

Die Auseinandersetzung zwischen einem Vorstandsmitglied des Freiburger FC und zwei Schiedsrichtern nach einem Landesliga-Fußballspiel hat nun sportrechtlich zu Strafen geführt. Der FFC habe zugestimmt.

Nach dem Landesliga-Spiel zwischen dem Freiburger FC und dem SV Mundingen am 8. November (2:2) ist ein Vorstandsmitglied des FFC zunächst mit dem Schiedsrichter und in der Folge auch mit dem Schiedsrichter-Beobachter aneinander geraten. Die Referees warfen dem FFC-Funktionär körperliche und verbale Attacken vor, was die Person und der Verein vehement bestritten. Zudem wurden unmittelbar zwei Landesliga-Spiele der Freiburger abgesetzt (die BZ berichtete).

