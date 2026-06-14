Freiburger Aufstieg gelingt nicht

Henk Beckmann (rechts) ist wieder da. – Foto: Michael Brunsch

Es war ein guter Saisonabschluss für die SG Freiburg/Oederquart. Gegen den TuS Jork gelang den Nordkehdingern ohne Trainer Ernst Hülsen ein verdienter 3:1-Sieg, der am Ende allerdings nicht zum Aufstieg reichte.

Mit dem 15. Sieg im 24. Spiel holte sich die SG einen hervorragenden 4. Platz, nur einen Zähler vom Aufstieg in die Kreisliga entfernt. "Mit einer geilen Truppe, die einen super Zusammenhalt hat, haben wir nach einem schwachen Saisonstart noch einmal eine gute Leistung abgerufen", freut sich Co-Trainer Carsten Kruschka, der Urlauber Ernst Hülsen als Coach vertrat. Die Nordkehdinger waren nach drei Spielen mit 0:15 Toren und 0 Punkten Tabellenletzter, kassierten in der Folge in 21 Partien nur noch 11 Gegentore.

Nach schöner Vorarbeit von Jakob Mahler hatte Bastian Lenden das frühe 1:0 erzielt. Die erneut personell arg gebeutelten Jorker, die lediglich Trainer Max Frank auf der Bank hatten, prüften ein ums andere Mal den neuen und alten Torwart, Henk Beckmann, der seit der Spielzeit 2023/2024 nicht mehr in der ersten Mannschaft im Einsatz war. "Der machte seine Sache richtig gut. Ich hatte vorher mit ihm ein wenig Extratraining gemacht, das zahlte sich aus", so Kruschka. Jakob Mahler legte mit dem 2:0 nach. Die Gastgeber hatten sich den Ball erkämpft und spielten schnell nach vorne.

Hausherren gönnen sich Schwächephase

Als Fabian Engelhardt nach knapp 60 Minuten per Elfmeter auf 3:0 erhöhte, war der Drops gelutscht. Daran änderte auch das 3:1 durch Florina Kersten nichts mehr. "Da hatten wir gerade einen kleinen Durchhänger. Insgesamt war es eine sehr gute Mannschaftsleistung", sagt der SG-Co-Trainer weiter. Es passierte nicht mehr viel. Die Freiburger konnten mit der Saisonabschlussfeier beginnen und Jork durfte die weite Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.

Schiedsrichter: Julian Hammann

Tore: 1:0 Bastian Lenden (6.), 2:0 Jakob Mahler (15.), 3:0 Fabian Engelhardt (58. Foulelfmeter), 3:1 Florian Kersten (66.).